28 ноября 2025 в 10:31

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников в «черную пятницу»

IT-эксперт Бориславский: мошенники стали подделывать уведомления о доставке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В период «черной пятницы» фиксируется значительный рост мошеннических атак с использованием фальшивых уведомлений о доставке товаров, сообщил директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский в интервью Lenta.ru. Он отметил усложнение схемы по сравнению с традиционным СМС-фишингом. Вместо кратких сообщений о поступлении посылки злоумышленники теперь создают полноценные веб-сайты, которые визуально повторяют официальные порталы служб доставки.

Бориславский также предупредил об использовании мошенниками технологий искусственного интеллекта для генерации поддельных фотоподтверждений. Пользователям могут направлять изображения коробок с этикетками, штрихкодами и номерами заказов, а также снимки, имитирующие фотографии со складских камер или от курьеров с посылками.

Любая неожиданная посылка — это потенциальный троянский конь. Если вы ничего не ждали, а вам присылают трек-номер, фото коробки или заявку на получение — это повод насторожиться, — сказал эксперт.

Ранее в МВД сообщали, что граждане, уже пострадавшие от действий мошенников, могут стать жертвами повторного обмана. Подобные инциденты обычно происходят при попытках потерпевших вернуть утраченные денежные средства.

