День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 10:53

Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками

МВД России: мошенники начали рассылать фальшивые чеки от мнимых подарков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники начали использовать новую двухступенчатую схему для обмана россиян, используя фальшивые чеки, говорится в материалах МВД России. По информации ведомства, аферисты звонят жертве и с помощью поддельных товарных документов убеждают, что на ее имя якобы заказали подарок, передает РИА Новости.

Жертве присылают номер заказа и товарный чек. После этого мошенники просят зарегистрироваться в банке, — говорится в материалах.

В ведомстве отметили, что затем мошенники начинают звонить под видом правоохранительных органов, заверяя, что с их счета был совершен перевод на счета запрещенной в России организации. Жертву запугивают уголовной ответственностью, в итоге получая от нее не только личную информацию, но и сведения о родственниках, имуществе и сбережениях на банковских счетах.

Ранее в министерстве сообщали, что мошенники начали продавать поддельные полисы ОСАГО через копии реально существующих сайтов страховых фирм. Аферисты заманивают жертв большими скидками или заниженными ценами. После оплаты на почту присылают некий документ, который на первый взгляд выглядит настоящим. Однако, подчеркнули в МВД, при ДТП выясняется, что полис поддельный.

Россия
МВД
мошенники
схемы
чеки
подарки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МакSим задолжала за ЖКХ 200 тыс. рублей
Наступление ВС РФ на Харьков 30 ноября: окружение войск, бойня в Волчанске
Стало известно, как сильно подорожало российское шампанское за год
Пентагон рискует оказаться «под колпаком» после инцидента в Карибском море
«Воспитал не одно поколение»: поклонница Шиловского о наследии актера
Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?
Скончался актер «Улицы разбитых фонарей»
Стало известно, где похоронят Шиловского
Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками
Большунов попытался оправдаться за свое поведение на этапе Кубка России
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 ноября: где сбои в России
Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля
Внучка Боярского опубликовала фото в купальнике в честь дня рождения
Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь
Южнокорейского наемника похоронили в Киеве
«Человек по 10 в день»: пленный украинец раскрыл масштабы бегства в ВСУ
Евросоюзу предрекли роль «рогоносца истории» и спонсора Украины
Командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.