Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками

Мошенники начали использовать новую двухступенчатую схему для обмана россиян, используя фальшивые чеки, говорится в материалах МВД России. По информации ведомства, аферисты звонят жертве и с помощью поддельных товарных документов убеждают, что на ее имя якобы заказали подарок, передает РИА Новости.

Жертве присылают номер заказа и товарный чек. После этого мошенники просят зарегистрироваться в банке, — говорится в материалах.

В ведомстве отметили, что затем мошенники начинают звонить под видом правоохранительных органов, заверяя, что с их счета был совершен перевод на счета запрещенной в России организации. Жертву запугивают уголовной ответственностью, в итоге получая от нее не только личную информацию, но и сведения о родственниках, имуществе и сбережениях на банковских счетах.

Ранее в министерстве сообщали, что мошенники начали продавать поддельные полисы ОСАГО через копии реально существующих сайтов страховых фирм. Аферисты заманивают жертв большими скидками или заниженными ценами. После оплаты на почту присылают некий документ, который на первый взгляд выглядит настоящим. Однако, подчеркнули в МВД, при ДТП выясняется, что полис поддельный.