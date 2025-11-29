Стало известно, в чем обвинили миллиардера Сулейманова

Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в убийствах профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля, следует из судебных материалов. Согласно документам, ему также вменяют покушение на адвоката Илью Перегудова, передает РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в 1999 году по факту убийства председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова. В одно производство с ним объединено еще два уголовных дела, — говорится в материалах.