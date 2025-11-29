Стало известно, в чем обвинили миллиардера Сулейманова Сулейманова обвинили в убийствах профсоюзного деятеля и экс-главы ФСФО

Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в убийствах профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля, следует из судебных материалов. Согласно документам, ему также вменяют покушение на адвоката Илью Перегудова, передает РИА Новости.