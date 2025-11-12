Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:40

Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО

Ибрагим Сулейманов во время заседания в Басманном районном суде Москвы Ибрагим Сулейманов во время заседания в Басманном районном суде Москвы Фото: t.me/moscowcourts*

В Москве не дали выйти из-под стражи миллиардеру, задержанному в начале октября. NEWS.ru рассказывает, в чем подозревают Ибрагима Сулейманова и кто, по версии следствия, выступал его подельником.

Апелляция безуспешна

Мосгорсуд оставил под арестом миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации двух убийств и покушения на убийство. Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу и подтвердил решение Басманного суда Москвы от начала октября, согласно которому Сулейманов должен оставаться в СИЗО два месяца.

Основная часть заседания прошла в закрытом режиме, а сам обвиняемый участвовал в процессе по видеосвязи из следственного изолятора. Он свою вину не признает.

Убийство в 2004 году

Сулейманову вменяется причастность к убийству бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля, застреленного в 2004 году возле дома на Старой Басманной улице в Москве.

На тот момент Таль также возглавлял Научно-практический центр проблем антикризисного управления. Как сообщало столичное ГУВД, неизвестный напал на Таля возле здания Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих.

Георгий Таль Георгий Таль Фото: Борис Приходько/РИА Новости

Злоумышленник подошел к Талю со спины. Первая пуля попала в спину, две следующие застряли в портфеле, а четвертая попала в живот. Убийца скрылся на салатовой «десятке», в которой находился его сообщник. Таля доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался в реанимации в тот же день, пишет РЕН ТВ.

Уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Следствие не исключало, что преступление связано с профессиональной деятельностью Таля, возглавлявшего ФСФО с 1998 по 2001 год. В суде Сулейманов также сообщил, что ранее был осужден за мошенничество и легализацию преступных доходов в середине 2000-х и отбыл более десяти лет заключения.

Главный по авиабронированиям

О задержании Сулейманова стало известно 3 октября. По данным СМИ, вместе с ним задержали предполагаемого исполнителя — 55-летнего Абакара Д., связанного с дагестанской ОПГ. Во время обыска он оказал сопротивление и вскоре скончался от остановки сердца, успев дать показания против Сулейманова.

Бизнесмена также проверяют по делу об убийстве профсоюзного лидера Геннадия Борисова в 1999 году. Ранее Сулейманов отбывал срок за убийство и вышел по УДО в 2015 году. Дело расследует центральный аппарат СК РФ.

СМИ сообщали, что обвиняемый является бенефициаром «Сирены-Трэвел», контролирующей 80% авиабронирований в России.

«Коммерсант» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» пишет, что Ибрагим Сулейманов также является совладельцем ООО «Универсус», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и ИТ-компании «Миксвел» (выручка в 2024 году составила 867 млн рублей). По данным СМИ, Ибрагим Сулейманов также был зятем одного из основателей ЮКОСа Платона Лебедева.

Читайте также:

В Красногорске мальчику разнесло руку взрывчаткой: реакции, версии

Кровавый долг: голову убитой девушки спрятали в игрушке Hello Kitty

«В морду получишь»: почему чернокожих секс-работниц выкидывают из окон?

Дочь-кормилица и мать-сутенерша: школьницу заточили в массажном салоне

«Хорошо, что папа не извинился»: дочь посадила отца-педофила на 20 лет

Поехал домой на коляске: маньяку «простили» 25 изнасилований

убийства
бизнесмены
миллиардеры
происшествия
криминал
Москва
Россия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, чем опасны ночные перекусы
Новые попадания, разгром в порту Одессы: удары по Украине 12 ноября
Восстановлена хронология трагедии со взрывом в Красногорске
Лукашенко дал важное поручение по поводу работы КПП на границе с Литвой
В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки
Магнитные бури сегодня, 12 ноября: что завтра, Земля под мощнейшим ударом
Доллар пошел вверх: курсы валют сегодня, 12 ноября, что с евро и юанем
Путин и Токаев посетят концерт
Российские удары испепелили объекты топливной энергетики на Украине
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Тольятти
Экс-нардеп раскрыл, что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала
Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами
Песков раскрыл значение новой декларации России и Казахстана
В России ужесточат ответственность за диверсии
«Нечего вам сообщить»: в Кремле оценили план Умерова по обмену пленными
Сухой Яр зачищен от ВСУ
Песков сделал заявление о работе российской разведки
Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО
«Ему не хватало времени на здоровье»: режиссер о самоотдаче Симонова
В Кремле отреагировали на планы Армении закупать зерно на Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.