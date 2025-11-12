Дела минувших дней: российского миллиардера оставили в СИЗО

В Москве не дали выйти из-под стражи миллиардеру, задержанному в начале октября. NEWS.ru рассказывает, в чем подозревают Ибрагима Сулейманова и кто, по версии следствия, выступал его подельником.

Апелляция безуспешна

Мосгорсуд оставил под арестом миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации двух убийств и покушения на убийство. Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу и подтвердил решение Басманного суда Москвы от начала октября, согласно которому Сулейманов должен оставаться в СИЗО два месяца.

Основная часть заседания прошла в закрытом режиме, а сам обвиняемый участвовал в процессе по видеосвязи из следственного изолятора. Он свою вину не признает.

Убийство в 2004 году

Сулейманову вменяется причастность к убийству бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля, застреленного в 2004 году возле дома на Старой Басманной улице в Москве.

На тот момент Таль также возглавлял Научно-практический центр проблем антикризисного управления. Как сообщало столичное ГУВД, неизвестный напал на Таля возле здания Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих.

Георгий Таль Фото: Борис Приходько/РИА Новости

Злоумышленник подошел к Талю со спины. Первая пуля попала в спину, две следующие застряли в портфеле, а четвертая попала в живот. Убийца скрылся на салатовой «десятке», в которой находился его сообщник. Таля доставили в больницу, однако спасти его не удалось — он скончался в реанимации в тот же день, пишет РЕН ТВ.

Уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Следствие не исключало, что преступление связано с профессиональной деятельностью Таля, возглавлявшего ФСФО с 1998 по 2001 год. В суде Сулейманов также сообщил, что ранее был осужден за мошенничество и легализацию преступных доходов в середине 2000-х и отбыл более десяти лет заключения.

Главный по авиабронированиям

О задержании Сулейманова стало известно 3 октября. По данным СМИ, вместе с ним задержали предполагаемого исполнителя — 55-летнего Абакара Д., связанного с дагестанской ОПГ. Во время обыска он оказал сопротивление и вскоре скончался от остановки сердца, успев дать показания против Сулейманова.

Бизнесмена также проверяют по делу об убийстве профсоюзного лидера Геннадия Борисова в 1999 году. Ранее Сулейманов отбывал срок за убийство и вышел по УДО в 2015 году. Дело расследует центральный аппарат СК РФ.

СМИ сообщали, что обвиняемый является бенефициаром «Сирены-Трэвел», контролирующей 80% авиабронирований в России.

«Коммерсант» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» пишет, что Ибрагим Сулейманов также является совладельцем ООО «Универсус», которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и ИТ-компании «Миксвел» (выручка в 2024 году составила 867 млн рублей). По данным СМИ, Ибрагим Сулейманов также был зятем одного из основателей ЮКОСа Платона Лебедева.

