Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 30 ноября 2025 года, где произошло окружение войск ВСУ, как развивается бойня в Волчанске?

Какова ситуация на Харьковском направлении в воскресенье, 30 ноября

В Волчанске и окрестностях продолжаются тяжелые бои, ВСУ пытаются зацепиться за восточную окраину города, по их позициям интенсивно работают авиация, артиллерия и ТОС, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На левобережье Волчанска наши штурмовики продвинулись на четырех участках в частном секторе на 400 м. В лесном массиве на востоке Волчанска блокирована часть группировки ВСУ, которая не получила команды на отход с позиций. Командование попросту бросило их с целью задержать продвижение „северян“», — отметил источник.

«Не нужны даже своим», — комментируют ситуацию пользователи Сети.

В районе Цегельного и в Вильче общее продвижение ВС РФ составило до 500 м; на участке Меловое — Хатнее российская авиация сровняла с землей позиции 151-й мехбригады ВСУ в районе Митрофановки; на Липцевском участке фронта без существенных изменений — украинские войска не предпринимали активных действий, утверждает канал.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более двух с половиной десятков человек, двое взяты в плен; вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также три пункта управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении продолжаются бои, изменений на ЛБС не зафиксировано. На Волчанском участке есть продвижение в Волчанске, Вильче», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, под Купянском продолжаются сложные бои: ВС РФ стремятся установить контроль над Купянском-Узловым и зачистить район Загрызово — Подлиман на 20–40 км южнее, чтобы отрезать большой участок фронта.

«Пока же наши укрепляют восточный фланг, продвигаясь восточнее и севернее от Петропавловки», — добавил политик.

Telegram-канал «Группировка войск „ZАПАД“ | Новости» пишет, что погодные условия позволили ВС России накопить бронетехнику и провести накат на Петропавловку — в результате был высажен десант, который закрепляется в северной части населенного пункта. ВС РФ проводят активные наступательные действия в районе Боровой — удалось продвинуться по дороге в сторону населенного пункта и занять опорники возле поселка, добавил источник.

ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети

«О ситуации с „занозой“ на Осколе возле Петровки в последние дни ничего не пишем, поскольку с точки зрения тактики ситуация все это время остается стабильной. <...> ВСУ пытаются навести переправу и по-быстрому воспользоваться ее остатками, чтобы завести технику. По ней активно работают наши "птицы"», — утверждает канал.

Сутками ранее в районе населенного пункта Бугаевка российская авиация уничтожила штаб специального батальона «Шквал» 57-й мотопехотный бригады ВСУ, который состоит из бывших заключенных, в результате ликвидирован замначальника штаба батальона, сообщил «Северный ветер».

Российские войска накануне также продвигались в Волчанске, прилегающих населенных пунктах и лесных массивах; на участке Меловое — Хатнее ВКС РФ разнесли позиции 22-й мехбригады ВСУ у Григоровки, уточнил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

