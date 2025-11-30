День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 16:12

Пламя объяло кровлю российского мебельного цеха

В Махачкале загорелась кровля мебельного цеха

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пожар возник в мебельном цехе в Махачкале, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану. По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. В тушении возгорания было задействовано 20 специалистов на пяти единицах техники.

В Махачкале горит кровля мебельного цеха по Созидательной улице, дом 11. Площадь пожара 400 квадратных метров, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло возгорание в производственном здании. Пожар охватил площадь 2000 квадратных метров, зафиксировано частичное обрушение кровли. На месте работали подразделения МЧС России по повышенному рангу вызова. Пострадавших и погибших нет.

До этого стало известно, что школьница из Тулы спасла свою бабушку при пожаре благодаря кошке. В частности, внучка заметила странное поведение животного и последовала за ним в комнату, где увидела горящую люстру. Она крикнула бабушке, чтобы та спасалась. Девочка не растерялась и отключила электричество, чтобы потушить возгорание водой.

