Бурановские бабушки стали вдвое дороже

Часовое выступление Бурановских бабушек оценивается в сумму около 1 млн рублей, что значительно превышает их прошлогодний гонорар, передает Telegram-канал Mash. Ранее он составлял примерно 350 тыс. рублей.

Организаторы отмечают, что, несмотря на возросшие гонорары, участницы коллектива остаются скромными: летают экономклассом и не отказываются от простых вещей вроде кефира и гостинцев для внучат. Тем не менее произошли небольшие изменения в организации выступлений: московских дедушек больше не приглашают участвовать в массовке. Это связано с тем, что после концертов они слишком активно пытаются завести романтические знакомства, что не всегда удобно для артисток в возрасте 65–77 лет.

Группа состоит из пяти человек и исполняет известные песни, такие как «Сигма Бой», «С любимыми не расставайтесь», «Порушка-Параня», «Катюша» и «Валенки». После того как Бурановские бабушки заняли второе место на Евровидении-2012, коллектив посетил США и Японию. Сейчас он продолжает выступать на фестивалях, концертах и корпоративах в Москве и Санкт-Петербурге. Традиционно на Новый год Бурановские бабушки приезжают в столицу, где их выступления пользуются большой популярностью.

Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних корпоративов певец Витас снизил стоимость своих выступлений в России до 3,5 млн рублей. Ранее цена концертов артиста составляла 5,3 млн рублей. Помимо выступлений, Витас предложил свои услуги в роли аниматора, перевоплощаясь в Деда Мороза.