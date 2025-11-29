День матери
29 ноября 2025 в 17:31

Витас снизил стоимость выступлений в России перед новогодними корпоративами

Mash: певец Витас снизил стоимость своих выступлений в РФ до 3,5 млн рублей

Певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев) Певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев) Фото: Фадеичев Сергей/ITAR-TASS
Певец Витас (настоящее имя — Виталий Грачев) снизил стоимость своих выступлений в России в преддверии новогодних корпоративов до 3,5 млн рублей, передает Telegram-канал Mash. Ранее цена концертов артиста составляла 5,3 млн рублей.

Также Витас предложил свои услуги в роли аниматора. Он готов преобразиться в Деда Мороза, спеть песню «Расскажи, Снегурочка, где была?», организовать хоровод и вручить подарки детям.

Для выступлений артисту необходимы минимальные условия. Он просит лишь трансфер из аэропорта до места проведения мероприятия на минивэне, а также гримерку для себя и своей команды с необходимыми принадлежностями. Кроме того, он требует обеспечить его питанием. Витас готовится к выступлениям не только в России, но и в Китае, где его популярность по-прежнему высока.

Ранее сообщалось, что группа «Дискотека Авария» в декабре планирует заработать более 110 млн рублей, выступая на корпоративных мероприятиях. Коллектив получил минимум 20 приглашений на частные корпоративы. График музыкантов плотный, в декабре у них всего 11 свободных дней. Выступление группы длится 45 минут, и гонорар за него составляет около 6,5 млн рублей при оплате безналичным способом.

