Долги, хейт из-за лишнего веса, мнение об СВО: где сейчас Витас

В СМИ появилась информация, что с певца Витаса (Виталий Грачев — настоящее имя) не смогли взыскать долг по коммунальным платежам. Сколько задолжал артист, какие последние новости выходили о нем, говорил ли он об СВО?

Правда ли, что Витас накопил долги за коммуналку

РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов сообщало, что с Витаса не смогли взыскать долг по коммунальным платежам в размере 51 тысячи рублей. Исполнительное производство было возбуждено в конце марта 2023 года.

Согласно официальным данным, производство пришлось прекратить в июне этого же года. Причиной стала «невозможность установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

При этом концертный директор Витаса Сергей Пудовкин опроверг наличие долгов певца за коммуналку.

«Витас никогда не позволяет себе за что-то не платить. Артист в прекрасном доступе, в прекрасном настроении, в прекрасной форме. Конечно, если были бы какие-то вопросы или тем более претензии, они были бы решены мгновенно. Но их нет», — объяснил Пудовкин.

За что Витаса захейтили в сети

В феврале пользователи соцсети «Одноклассники» возмутились тем, что популярный певец Витас сильно набрал вес. В обсуждениях предложили вспомнить, каким он был на пике своей славы. Витас всегда выделялся своими экстравагантными образами, редкими, но запоминающимися композициями, а также стройной фигурой.

«Ну в Китае, Японии все худенькие, а он че! Разожрался так! Не верю!» — написал один из юзеров.

Юзеры «Одноклассников» назвали Витаса певцом «одной песни». Один из комментаторов заявил, что «Россия давно о нем забыла». Другой отметил, что певец «любит сильно китайскую лапшу».

Популярность обрушилась на Витаса в начале нулевых. Российские зрители знают его благодаря песне «Опера № 2», на которую снят известный клип, где фальцет исполнителя выбивает стекла. Также артист появился в космическом костюме, исполняя The 7th Element в «Лужниках» на концерте в 2001 году.

Позднее он построил карьеру в Китае. В 2020 году The 7th Element обрел вторую волну популярности — композиция стала интернет-мемом.

Говорил ли Витас об СВО, почему не выступает в РФ

Витас давно не выступает в России. Также известно о наличии у артиста украинского паспорта, от которого он не отказывался. О спецоперации музыкант прямо не высказывался.

«Я сторонник компромиссов во всем, дипломатии. Мы со Светой вместе 16 лет. А если бы бил кулаком по столу, может, и не было бы этих счастливых лет. Война начинается, когда невозможно договориться. Нельзя действовать необдуманно и в семье, и в политике», — косвенно комментировал он ситуацию.

Как утверждает Пудовкин, Витас не даёт концерты в России, потому что активно выступает в Китае.

«Сегодня Витас ориентирован преимущественно на азиатский рынок, который все очень быстро потребляет. Китайская аудитория кардинально отличается от российской, ей постоянно надо давать что-то новое», — объяснял он.

Пудовкин отметил, что Витас соглашается на выступления в РФ, но только на частных концертах и корпоративах.

Однако в 2024 году музыкант сделал исключение — он выступил в России с сольным концертом в честь своего юбилея.

