Иноагентство, сложности вне России, миллионные гонорары: как живет Слепаков

Музыканта и комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 60 тысяч рублей. Что об этом известно, почему артист жалуется на жизнь после отъезда из России, сколько он зарабатывает?

Что известно о штрафах Слепакова

Сообщается, что решение о штрафе в размере 60 тысяч вынес суд Москвы, известно о нем стало 7 сентября.

«Признать Слепакова Семена Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ», — сказано в документах.

Известно, что артист вовремя не оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Это повлекло штраф в двукратном размере суммы.

Однако в августе появилась информация, что судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении комика, погасившего все задолженности по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

В марте на бывшего резидента Comedy Club составили новые протоколы за нарушение закона об иноагентах. Отмечалось, что из-за этого ему может грозить уголовное дело по статье 330.1 УК РФ.

Как Слепакову живется после переезда из России

В июне текущего года Слепаков рассказал, как ему непросто живется в Израиле. Он отреагировал на рейтинг самых счастливых стран, где среди прочих числилось еврейское государство.

Артист отметил, что сделать любое дело в Израиле непросто, так как там можно столкнуться с большим количеством преград. Однако из-за этого любая разрешенная задача приносит ощущение счастья, заявил комик.

Он также пожаловался на высокую стоимость жилья и машин в стране по сравнению с Россией. Также комик указал на низкий уровень сервиса при доставке продуктов.

Комик покинул Россию в марте 2022 года. Причиной этого стало несогласие с проведением специальной военной операции. В день ее старта Слепаков обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить боевые действия.

Он вспомнил Юрия Никулина, Евгения Леонова, Андрея Миронова, Леонида Гайдая и других выдающихся деятелей культуры, которые принимали участие в войне и сражались бок о бок с украинцами против фашистов.

На одном из своих заграничных концертов Слепаков признался, что ему потребовалось время, чтобы уехать из России. Он пытался добиться аудиенции в израильском консульстве в Москве, однако ему отказали из-за большой очереди. По словам артиста, получить разрешение ему удалось благодаря связям.

Слепаков перевез в Израиль всю свою семью, включая пожилых родственников. Сейчас он называет себя евреем по национальности.

Сколько Слепаков получает за выступление

В феврале стало известно, что известный комик готов отказаться от написания политических песен, чтобы сосредоточиться на выступлениях на корпоративных мероприятиях в России.

Telegram-каналы писали, что заказчик может сам выбрать плейлист. При этом Слепаков поднял ценник на свои выступления. Теперь 45-минутный концерт артиста будет стоить 5,6 млн рублей.

Обязательными требованиями комика-иноагента являются перелет бизнес-классом, выкупленное купе в СВ, а также проезд на дорогих машинах. Если концерт проводится за пределами СНГ, то знание русского языка водителем не требуется.

Жить Слепаков предпочитает в люксовых номерах пятизвездочных отелей с доступом к room service. В гримерке должна быть вода премиального бренда и только свежие продукты. За несоблюдение последнего пункта заказчику грозит крупный штраф.

