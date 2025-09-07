Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 19:39

Сбежавшему Слепакову назначили иноагентский штраф

Суд Москвы оштрафовал Слепакова на 60 тысяч рублей

Семен Слепаков Семен Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыканта и комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 60 тысяч рублей, передает РИА Новости. Соответствующее решение вынес суд Москвы, известно о нем стало 7 сентября.

Признать Слепакова Семена Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, — сказано в документах.

Известно, что артист вовремя не оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Это повлекло штраф в двукратном размере суммы. Однако в августе появилась информация, что судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении комика, погасившего все задолженности по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

Также стало известно, что суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные платежи. Иск поступил 12 августа и уже спустя несколько дней был удовлетворен. Речь идет о квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов рассказывал, что живет в Печатниках.

Семен Слепаков
культура
шоу-бизнес
суды
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет посетить Казахстан
Хуситы атаковали четыре израильских города
В США высказались о позиции Запада насчет конфликта на Украине
Стал известен результат встречи футбольных сборных России и Катара
«Малиновое пузо»: Медведева попала в неприятный инцидент на футболе
Ситуация на фронтах СВО вечером 7 сентября: старики, наркоманы, дезертиры
Томаты вместо капусты: почему стоит попробовать квашеные помидоры?
Красная луна: фото полного лунного затмения
Застройщики «Москва-Сити» столкнулись с неожиданной проблемой
«Удручающий итог»: Орбан предрек скорый крах Евросоюза
Юные музыканты погибли перед своим первым концертом
Теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе с 35 пассажирами на борту
Стало известно, где выплачивают самые большие пенсии в России
Один проект России перечеркнет лидерство США в газовой сфере
В Минздраве признали доминирование иностранных лекарств на рынке
Краснокнижного дельфина обнаружили в речке на Кубани
В России наблюдается рост спроса на алкогольные настойки
Американцы оценили шансы Трампа на урегулирование украинского конфликта
Эксперт объяснил цель полета американского разведчика над Черным морем
Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.