Сбежавшему Слепакову назначили иноагентский штраф

Музыканта и комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 60 тысяч рублей, передает РИА Новости. Соответствующее решение вынес суд Москвы, известно о нем стало 7 сентября.

Признать Слепакова Семена Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, — сказано в документах.

Известно, что артист вовремя не оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете. Это повлекло штраф в двукратном размере суммы. Однако в августе появилась информация, что судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении комика, погасившего все задолженности по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

Также стало известно, что суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные платежи. Иск поступил 12 августа и уже спустя несколько дней был удовлетворен. Речь идет о квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов рассказывал, что живет в Печатниках.