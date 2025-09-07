Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 12:25

Батрутдинов заплатил за «коммуналку» через суд

Суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные услуги

Тимур Батрутдинов Тимур Батрутдинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Суд взыскал с комика Тимура Батрутдинова плату за коммунальные платежи, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что иск поступил 12 августа и уже спустя несколько дней был удовлетворен.

Речь идет о квартире на юго-востоке Москвы. Сам Батрутдинов рассказывал, что живет в Печатниках.

Ранее стало известно, что с певца Витаса не смогли взыскать долг по коммунальным платежам в размере 51 тысячи рублей. Исполнительное производство было возбуждено в конце марта 2023 года.

Согласно официальным данным, производство пришлось прекратить в июне этого же года. Причиной стала невозможность установить местонахождение должника или наличие у него имущества.

До этого Московский суд постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с рэп-исполнителя Басты и его супруги Елены Пинской. Иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Точная сумма долга не раскрывается. Взыскание касается неоплаченных услуг за жилье. Детали, включая период накопления долга и адрес объекта, не уточняются.

