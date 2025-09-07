Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 10:55

Приставы не смогли взыскать с Витаса долг за коммуналку

Певец Витас задолжал 51 тысячу рублей за коммунальные услуги

Витас Витас Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

С певца Витаса не смогли взыскать долг по коммунальным платежам в размере 51 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Исполнительное производство было возбуждено в конце марта 2023 года.

Согласно официальным данным, производство пришлось прекратить в июне этого же года. Причиной стала «невозможность установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

Ранее Московский суд постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с рэп-исполнителя Басты и его супруги Елены Пинской. Иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Точная сумма долга не раскрывается.

До этого Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. По его информации, речь идет об ИП спортсмена. Источник утверждает, что хоккеист не присылал декларации с 2023 года.

Витас
долги
платежи
приставы
