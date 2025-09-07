Приставы не смогли взыскать с Витаса долг за коммуналку

Приставы не смогли взыскать с Витаса долг за коммуналку Певец Витас задолжал 51 тысячу рублей за коммунальные услуги

С певца Витаса не смогли взыскать долг по коммунальным платежам в размере 51 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Исполнительное производство было возбуждено в конце марта 2023 года.

Согласно официальным данным, производство пришлось прекратить в июне этого же года. Причиной стала «невозможность установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

Ранее Московский суд постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с рэп-исполнителя Басты и его супруги Елены Пинской. Иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. Точная сумма долга не раскрывается.

До этого Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. По его информации, речь идет об ИП спортсмена. Источник утверждает, что хоккеист не присылал декларации с 2023 года.