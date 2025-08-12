Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 10:54

Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой

«Mash на спорте» пишет, что ФНС заблокировала счета Овечкина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на спорте» сообщает, что Федеральная налоговая служба России заблокировала счета игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. По его информации, речь идет об ИП спортсмена. Источник утверждает, что хоккеист не присылал декларации с 2023 года.

Как уточнил канал, с тех пор ФНС планомерно блокировала все счета Овечкина. Согласно его сведениям, две таких блокировки произошли в 2023-м году, еще две — через год и последняя — в конце июля 2025 года. При этом в материале говорится, что долгов у Овечкина нет.

Ранее появилась информация, в администрации бывшего президента США Джо Байдена рассматривали вариант выдворения Овечкина и всех российских игроков Национальной хоккейной лиги из США. Такой шаг расценивался как способ оказать давление на президента России Владимира Путина.

Комментируя планы Байдена выгнать Овечкина, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов напомнил, что НХЛ не подчиняется политическим структурам. Она представляет собой обособленный бизнес-проект.

хоккей
хоккеисты
ФНС
Александр Овечкин
