09 августа 2025 в 18:07

«Это бизнес»: Фетисов о провальной попытке Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

Фетисов: Байден не смог выгнать Овечкина из-за обособленности НХЛ

Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Национальная хоккейная лига не подчиняется политическим структурам, потому что представляет собой обособленный бизнес-проект, заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат ГД Вячеслав Фетисов в разговоре со Sport24. Так он прокомментировал планы экс-президента США Джо Байдена выгнать хоккеиста Александра Овечкина и других россиян из НХЛ.

Администрация Байдена хотела выгнать россиян из НХЛ? У них же не получилось. НХЛ не подчиняется никаким структурам. Это бизнес. Трамп, в отличие от Байдена, не только политик, но и бизнесмен. Он понимает, что Овечкин — национальное достояние лиги и «Вашингтон Кэпиталз», — объяснил парламентарий.

Ранее стало известно, что в администрации экс-президента США Джо Байдена рассматривали возможность выдворения Александра Овечкина и всех российских игроков Национальной хоккейной лиги из США. Данный вариант расценивался как способ оказать давление на президента РФ Владимира Путина в рамках обмена заключенными в 2024 году.

