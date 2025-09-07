Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 23:31

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что у нее обнаружили тяжелую болезнь. Что известно о диагнозе, что за операция ее ждет?

Что известно о проблемах со здоровьем Симоньян?

«За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (орден равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей патриархом в субботу. — NEWS.ru)», — рассказала журналист в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В своем Telegram-канале Симоньян опубликовала соответствующий отрывок и сообщила, что сомневалась в том, что сможет посетить этот эфир, как и любой другой.

«Когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, патриарх взял меня за руку и сказал мне: „Ты — воин“. Поэтому я посчитала, что обязана прийти в эфир и сказать правду. И должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду», — написала Симоньян.

Симоньян в шоу Соловьева напомнила, что ее муж, Тигран Кеосаян, уже на протяжении девяти месяцев находится в коме, лежит в больнице и, по русской пословице, «пришла беда — отворяй ворота».

«Вот ворота в нашем доме <…> уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. <…> Я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я — воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг, тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких, и тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких, и одновременно за свою собственную жизнь, и одновременно воспитывает детей, как это вот произошло со мной, и сказать им, что нельзя впадать в ыжлость. <…> Это означает уныние и такое вот трепыхание, и такой вот страх», — заключила журналистка.

Что известно о состоянии Кеосаяна

В конце августа Симоньян отреагировала на публикации о том, что состояние ее супруга, находящегося в коме, якобы улучшилось. В своем Telegram-канале журналистка опровергла распространяемую информацию как ложь и предположила, что за ней стоит лишь желание получить «хайп на горе».

Симоньян утверждает, что достоверную информацию о здоровье режиссера можно получить только от нее. Она заявила, что если она не сообщает о состоянии мужа, это означает, что изменений в его здоровье нет.

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать…» — заявила Маргарита Симоньян.

В начале августа портал «Интересная Россия» написал, что состояние Тиграна Кеосаяна демонстрирует положительные сдвиги. По данным источников в медицинских кругах, врачи фиксируют постепенное устранение главной угрозы его жизни.

Медики называют основным позитивным признаком снижение отека мозга. На этом фоне специалисты начали рассматривать возможность постепенного вывода режиссера из комы.

Маргарита Симоньян
болезни
журналисты
Россия
здоровье
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
