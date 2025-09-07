Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что у нее обнаружили тяжелую болезнь. Что известно о диагнозе, что за операция ее ждет?

Что известно о проблемах со здоровьем Симоньян?

«За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (орден равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей патриархом в субботу. — NEWS.ru)», — рассказала журналист в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В своем Telegram-канале Симоньян опубликовала соответствующий отрывок и сообщила, что сомневалась в том, что сможет посетить этот эфир, как и любой другой.

«Когда я была уже уверена, что не приду завтра в эфир и, наверное, никогда уже не приду в эфир, патриарх взял меня за руку и сказал мне: „Ты — воин“. Поэтому я посчитала, что обязана прийти в эфир и сказать правду. И должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду», — написала Симоньян.

Симоньян в шоу Соловьева напомнила, что ее муж, Тигран Кеосаян, уже на протяжении девяти месяцев находится в коме, лежит в больнице и, по русской пословице, «пришла беда — отворяй ворота».

«Вот ворота в нашем доме <…> уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы. <…> Я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я — воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг, тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких, и тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких, и одновременно за свою собственную жизнь, и одновременно воспитывает детей, как это вот произошло со мной, и сказать им, что нельзя впадать в ыжлость. <…> Это означает уныние и такое вот трепыхание, и такой вот страх», — заключила журналистка.

Что известно о состоянии Кеосаяна

В конце августа Симоньян отреагировала на публикации о том, что состояние ее супруга, находящегося в коме, якобы улучшилось. В своем Telegram-канале журналистка опровергла распространяемую информацию как ложь и предположила, что за ней стоит лишь желание получить «хайп на горе».

Симоньян утверждает, что достоверную информацию о здоровье режиссера можно получить только от нее. Она заявила, что если она не сообщает о состоянии мужа, это означает, что изменений в его здоровье нет.

«Это все фейки. Нечистоплотные медийщики хайпятся на нашем горе. Новости о состоянии Тиграна я публикую сама. Если ничего не пишу, значит, нечего сказать…» — заявила Маргарита Симоньян.

В начале августа портал «Интересная Россия» написал, что состояние Тиграна Кеосаяна демонстрирует положительные сдвиги. По данным источников в медицинских кругах, врачи фиксируют постепенное устранение главной угрозы его жизни.

Медики называют основным позитивным признаком снижение отека мозга. На этом фоне специалисты начали рассматривать возможность постепенного вывода режиссера из комы.

