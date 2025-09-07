Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 23:10

«Я должна сказать правду»: у Симоньян обнаружили тяжелое заболевание

Симоньян заявила, что ей диагностировали тяжелое заболевание

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о диагностированном у нее тяжелом заболевании. В ближайшее время ей предстоит сложная операция, заявила сама журналистка в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян подчеркнула, что решила честно говорить о своей болезни, чтобы поддержать других людей, столкнувшихся с похожими ситуациями. Она появилась в эфире, несмотря на тяжелое состояние здоровья, чтобы выразить поддержку семьям военнослужащих.

Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. <…> За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом, — указала она.

Симоньян показала церковный орден княгини Ольги, которым ее наградил патриарх Кирилл накануне. Она добавила, что в ее доме «ворота уже не запираются» из-за череды тяжелых испытаний — уже девять месяцев ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, находится в коме. Несмотря на личные трудности, главный редактор RT продолжает работать и поддерживать других людей.

Ранее врачи указывали, что состояние Кеосаяна, находящегося в коме, демонстрирует положительные сдвиги. По данным источников в медицинских кругах, есть постепенное устранение главной угрозы его жизни.

Маргарита Симоньян
болезни
операции
проблемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
«Я должна сказать правду»: у Симоньян обнаружили тяжелое заболевание
В США в очередной раз попытались обвинить Россию в «эскалации»
Запорожская область частично осталась без света
8 сентября — День финансиста: в честь тех, кто управляет денежными потоками
ВСУ атаковали недавно открытый парк в Донецке
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг обвиняется в четырех преступлениях
В России указали на русофобский курс одной страны ЕС
В Сети появились кадры Путина с Ким Чен Ыном в «Аурусе»
«Верная смерть»: силовики рассказали о расстрелах в ВСУ
«Не только об Украине»: в Венгрии уговаривают лидеров ЕС поехать в Москву
«Это важно»: глава ДНР озвучил новые успехи Вооруженных сил России
Назван победитель Гран-при Италии
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 сентября 2025 года
В Киеве на фоне прогремевших взрывов зазвучала воздушная тревога
Редкая кровавая луна взошла над Москвой и другими регионами
Стало известно, сколько человек посетили прощание с Армани
В США назвали войну, которую страна должна выиграть
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Общество

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.