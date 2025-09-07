«Я должна сказать правду»: у Симоньян обнаружили тяжелое заболевание Симоньян заявила, что ей диагностировали тяжелое заболевание

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о диагностированном у нее тяжелом заболевании. В ближайшее время ей предстоит сложная операция, заявила сама журналистка в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян подчеркнула, что решила честно говорить о своей болезни, чтобы поддержать других людей, столкнувшихся с похожими ситуациями. Она появилась в эфире, несмотря на тяжелое состояние здоровья, чтобы выразить поддержку семьям военнослужащих.

Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду. <…> За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом, — указала она.

Симоньян показала церковный орден княгини Ольги, которым ее наградил патриарх Кирилл накануне. Она добавила, что в ее доме «ворота уже не запираются» из-за череды тяжелых испытаний — уже девять месяцев ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, находится в коме. Несмотря на личные трудности, главный редактор RT продолжает работать и поддерживать других людей.

Ранее врачи указывали, что состояние Кеосаяна, находящегося в коме, демонстрирует положительные сдвиги. По данным источников в медицинских кругах, есть постепенное устранение главной угрозы его жизни.