Почему поссорились солисты «Братьев Грим» и чем они занимаются сегодня

Недавно солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев призвал заказчиков не ассоциировать его с братом Борисом. Сообщается, что отношения между близнецами перешли все границы. Чем артисты занимаются сейчас, почему поссорились?

Какие отношения между братьями Бурдаевыми сейчас, чем они занимаются

Как сообщил директор Константина Telegram-каналу Mash, певец объяснил призыв не ассоциировать его с Борисом тем, что его родственник является геем (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), русофобом и наркоманом. Проживает Борис, по последним данным, в Грузии.

Канал отмечает, что отношения двух «рыжих звезд нулевых» оставляют желать лучшего, но в последние годы перешли все границы. Константин выразил желание, чтобы его представляли иначе. Связь с родственником прервалась в 2009 году. Причиной разрыва названы наркотическая зависимость, сексуальная ориентация и политические взгляды брата.

Отец музыкантов рассказал, что Константин зарабатывает на жизнь благодаря постоянным гастролям, выступлениям на корпоративных мероприятиях и фестивалях. Борис, по его словам, зарабатывает на жизнь написанием песен на заказ в Москве. Однако, по словам директора действующего артиста, второй участник группы «Братья Грим» уже давно находится в Грузии. Директор также отметил, что в прошлом Борис позволял себе выступать в нетрезвом состоянии, а после концертов приводил мужчин к себе в номер и употреблял наркотики, что в итоге привело к распаду группы.

В 2025 году коллектив официально стал принадлежать Константину. Теперь он просит объявлять его лишь как «солист группы» или «Константин Грим» во избежание ассоциаций с братом.

Что известно об истоках конфликта в «Братьях Грим»

Группа «Братья Грим», созданная в 1998 году близнецами Бурдаевыми, имела оглушительную популярность в 2000-х. Разногласия внутри коллектива начались после выпуска альбома «Марсиане». Борис, будучи фронтменом и основным автором песен, чувствовал себя творчески истощенным и настаивал на перерыве в деятельности коллектива, чтобы затем вернуться с обновленным образом и новым звучанием. Однако Константин был категорически против такого решения, опасаясь финансовых последствий, которые мог повлечь за собой перерыв.

В марте 2009 года группа «Братья Грим» официально прекратила свое существование. После этого Константин продолжил свою карьеру в качестве сольного исполнителя под псевдонимом «Грим». В марте 2010 года он анонсировал возрождение группы «Братья Грим», однако состав коллектива был обновлен.

Осенью 2014 года Борис Бурдаев объявил о намерении снова использовать название «Братья Грим» и создал проект «Борис Грим и Братья Грим». В дальнейшем он опубликовал на личном YouTube-канале обращение, в котором прямо обвинил брата в краже названия группы, а также авторских прав на исполнение песен. В 2020-м Борис объявил в соцсетях о прекращении деятельности коллектива «Борис Грим и Братья Грим» до урегулирования юридических вопросов, связанных с правами на название коллектива и песни.

В 2022 году Константин Бурдаев объяснил, почему не общается с братом-близнецом. Он подчеркнул, что дело было не только в разногласиях из-за музыки.

«Я его давно не видел. Брат сильно поменялся, Борька до 2009 года и после — два разных человека, а я остался прежним. У многих близнецов так бывает, что они расходятся. Не то чтобы достали друг друга — просто один считает, что нужно так, другой считает, нужно эдак. А еще не хочется одному быть похожим на другого. Меня никогда не ломало, что есть еще один человек, который похож на меня, а Бориса это ломало», — признался музыкант.

