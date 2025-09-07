Больница, песни для детей, розыск на Украине, санкции: как живет Газманов

Певец Олег Газманов оказался в Елизовской районной больнице после выступления на ярмарке «Елизовская осень», сообщили в Telegram-канале медучреждения. С чем это связано, какие песни Газманова включили в школьную программу, как он живет?

Из-за чего Газманов попал в больницу

По информации Telegram-канала Amur Mash, во время выступления артист поранил палец на ноге. Газманов самостоятельно посетил больницу, где ему сделали рентген. Согласно результатам обследования, травма оказалась легкой. Также исполнитель снялся с персоналом медучреждения. На размещенных кадрах он предстал в свитере горчичного оттенка и зеленых брюках.

В больнице подтвердили визит Газманова, однако не уточнили, по какой причине он обратился к специалистам.

«Олег Газманов заглянул к тем, кто не смог попасть на вечерний концерт „Елизовская осень — 2025“ из-за дежурства. Спасибо за то, что не забываете тех, кто остается на посту ради нашего здоровья!» — говорится в сообщении больницы.

Олег Газманов на фестивале «Московская акватория» в Москве Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Сейчас Газманову 74 года. Ранее он поделился секретом своей хорошей физической формы и отличного самочувствия.

«Я не могу к зрителям выйти с пузом. В прошлом я мастер спорта по гимнастике, и у меня есть травма позвоночника. Лет в 35 очень плохо стало, я стал интересоваться, что делать, адаптировал некоторые упражнения под себя. Постоянно делаю по утрам зарядку до завтрака, 15–20 минут делаю определенные приседания с дыхательной гимнастикой, таким образом увеличивается кислород. Сколько мне лет, столько и делаю, то есть делаю 72 раза», — рассказал певец два года назад.

Что Газманов сказал о включении его песен в школьную программу

В августе Минпросвещения РФ рекомендовало для изучения в начальной и средней школе песни Газманова «Офицеры», «Вперед, Россия» и «Бессмертный полк». Там пояснили, что эти произведения направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. При этом учебные заведения сами будут принимать решение об их использовании на уроках музыки.

«Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное — детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью», — отреагировал на это Газманов.

По словам исполнителя, российские подростки проявляют искренний интерес к патриотическим произведениям. Убедиться в этом ему помогли проект «Движение Газманов — Родники» и детский конкурс «Родники. Дети», уточнил он. По мнению артиста, дети не только исполняют эти песни «с огнем в глазах», но и сами пишут стихи и сочиняют музыку.

«Это невероятно вдохновляет и дает уверенность, что у нашей страны есть будущее, полное талантов и искренней любви к родине», — резюмировал он.

Олег Газманов на праздничном концерте, посвященном Дню России на Красной площади Фото: Михаил Синицын/ТАСС

За что Газманова разыскивают на Украине, санкции

Газманов поддерживает проведение спецоперации. Артист заявил, что доверяет решениям президента, за которого он голосовал. После начала СВО певец неоднократно выступал в госпиталях перед военными.

В июле Газманов был объявлен в розыск Службой безопасности Украины. В отношении артиста заочно выдвинуты обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ответ певец предположил, что СБУ его таким образом поздравила с днем рождения, который он отпраздновал 22 июля.

«Я всю жизнь писал и пишу стихи и музыку для своего народа и страны. Они считают это преступлением. Комментировать тут нечего. Видимо, они решили так „поздравить“ меня с днем рождения», — сказал он.

Певцу также запрещен въезд в Евросоюз. Его имущество арестовали власти Италии и Латвии. Находясь на отдыхе в Сочи, Газманов признался, что ему «хорошо дома».

«На фиг Италию, я — в Сочи. Они санкции наложили на меня, а я на них тоже наложил. Кто-то мечтает о загранице, а мне и дома хорошо. У нас в стране есть все: красота, сила и душа», — считает исполнитель.

