Угрозы украинцев, СВО, конфискация имущества: как живет Таисия Повалий

В новом интервью певица Таисия Повалий вспомнила, как ей угрожали на Украине. Что рассказала артистка, за что ее будут судить, что она говорила об СВО?

Почему украинцы угрожали Повалий

Повалий призналась в шоу «Судьба человека», что ей угрожали на Украине после поддержки СВО.

Артистка отметила, что получала угрозы жизни из-за своей позиции. Также, по словам исполнительницы, из-за этого кто-то расквитался с ее друзьями.

«Для меня это был шок. Я не верила, что вот тебя все любят, боготворят, а потом в один момент ты просто оказалась предательницей», — поделилась артистка.

По словам Повалий, после ее переезда в Россию местные силовики провели обыск в ее доме на Украине. В итоге певицу лишили документов, договоров на песни. Позже была арестована вся ее недвижимость.

Заочные обвинения в коллаборационизме Повалий были выдвинуты Службой безопасности Украины еще в феврале прошлого года. Исполнительницу обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса страны, в том числе в коллаборационизме. Среди обвинений, предъявленных ей, значилось участие в политических мероприятиях. В частности, Киев считает, что она выступила на концерте в Луганске, который был приурочен к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

ВАКС сообщил, что удовлетворил иск Минюста Украины к Повалий и теперь в доход государства взыскал активы певицы: автомобиль BMW X5; семь земельных участков, расположенных в Киевской области, общей площадью 9,3095 га; жилой дом общей площадью 442,8 кв. м; домовладение общей площадью 101 кв. м. Кроме того, Повалий лишат имущественных прав на музыку и слова девяти произведений: «Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Навсегда», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше, чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро».

Исполнительница была лишена звания народной артистки Украины еще в 2015 году.

Что Таисия Повалий говорила об Украине

Повалий появилась на свет 10 декабря 1964 года в селе Шамраевка, что в Киевской области. После окончания местного музыкального училища она начала свою карьеру в Киевском государственном мюзик-холле.

В период с 2012 по 2014 год певица была депутатом Верховной рады от Партии регионов, возглавляемой Виктором Януковичем, бывшим президентом Украины. Впоследствии она переехала в Российскую Федерацию и в 2024 году получила гражданство России.

Певица признавалась, что все еще испытывает чувство любви к своей родине.

«Я очень люблю Украину — ту, настоящую, которая была до „оранжевой революции“. Россияне и украинцы — один народ. Как мы допустили такое, что какая‑то третья сила нас подтолкнула к войне?» — говорила она «Амурской правде».

Повалий назвала Россию спасением для украинских артистов. По словам певицы, с 2014 года ей пришлось «затаиться» и просто ждать перемен. Все обещания украинского президента Владимира Зеленского она назвала обманом, а состояние своих коллег — «затуманенным».

«Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают и с каждым днем все хуже и хуже становится вокруг», — говорила Повалий.

Немного одурманенными певица назвала и своих украинских родственников.

«Все пройдет, это пройдет очень скоро. И мы опять будем все вместе петь, все вместе сидеть за одним столом. Потому что немного люди одурманены, они заблудились немножко, но ничего. Я имею в виду моих родственников», — отмечала артистка в беседе с NEWS.ru.

Как Повалий относится к СВО

Повалий выражала поддержку спецоперации.

«Все эти восемь лет я не понимала, как буду жить дальше, какое мое будущее. А теперь это вижу. Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я с Россией», — объясняла артистка свою позицию.

Также певица выразила свою поддержку российским военным, находящимся на фронте, и заявила, что ее душа и сердце вместе с ними.

«Надо жить, радоваться жизни. И своей радостью помогать ребятам, которые на фронте. Мы должны их поддерживать всячески. Кто не может материально — морально. Я, естественно, душой и сердцем с ребятами, которые меня защищают, которые защищают Родину», — сказала певица.

