30 ноября 2025 в 16:44

В ChatGPT скоро появится раздражающая пользователей функция

В приложении ChatGPT могут начать показывать рекламу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В бета-версии мобильного приложения ChatGPT для операционной системы Android был обнаружен код, свидетельствующий о подготовке к внедрению функций показа рекламы, передает Bleeping Computer (BC). В обновлении 1.2025.329 обнаружены прямые ссылки на функции «поисковая реклама» и «карусель рекламных объявлений». Ранее чат-бот от OpenAI практически не содержал рекламных баннеров.

По информации издания, ChatGPT, в отличие от Google, не просто отслеживает поисковые запросы пользователей, а «проникает» в их мысли и намерения. Это открывает новые перспективы для более точного таргетинга рекламных кампаний. Сначала рекламные модули планируют внедрить исключительно в поисковые функции, следуя примеру Google. Однако в перспективе это может охватить и другие виды взаимодействия с ИИ.

Считается, что этот шаг окажет значительное влияние на цифровой рынок, учитывая быстрый рост аудитории ChatGPT. Согласно последним данным, сервис еженедельно используют около 800 млн человек, а ежедневно через него проходит около 2,5 млрд запросов. Индия стала страной с самой большой пользовательской базой, обогнав США.

Ранее сообщалось, что чат-бот ChatGPT внедряет новую функцию по проверке возраста пользователей. Система запрашивает подтверждение личности с помощью паспорта при подозрении, что пользователю меньше 18 лет. Некоторые пользователи утверждают, что запрос появляется даже у совершеннолетних.

В ChatGPT скоро появится раздражающая пользователей функция
