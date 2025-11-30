Украинским военным не дают даже обезболивающие, ВСУ случайно взорвали собственный склад, а россияне испытали в зоне спецоперации новый гусеничный дрон. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Украинским солдатам не дают никаких лекарств

Командование ВСУ стало сурово экономить на снабжении личного состава. Пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир рассказал, что военнослужащим в Сумской области не выдавали даже необходимых медикаментов. По его словам, доступа не было даже к обезболивающему, в распоряжении у солдат были только бинты, ножницы и маркеры.

При этом на военных учениях им не объяснили, что делать в случае серьезного ранения, добавил пленный. Ограничились отрывочными сведениями о том, как перевязать рану или зафиксировать перелом.

Донецкие инженеры испытали в зоне СВО новый дрон

В зоне спецоперации протестировали гусеничный дрон «Странник», который предназначен для дистанционного минирования и подготовки диверсий на каналах коммуникаций противника. Военный эксперт РАНХиГС Александр Степанов отметил, что новый беспилотник сможет минировать поля, пока его оператор находится от него в 20 километрах. Работать БПЛА может даже в условиях сложного рельефа.

Российским военным он может пригодиться как для инженерной поддержки наступательных и оборонительных действий, так и для подготовки диверсионных акций. «Странник» и более крупный дрон «Бишоп», используемый для эвакуации раненых бойцов, производятся так называемым народным ВПК в Донецке — Komandante robotics, возглавляемого Алексеем Смирновым, также известным как автор программы «Крупнокалиберный переполох».

ВСУ пытаются улучшить положение под Сумами

Тем временем командование перебрасывает в область ударную группировку численностью до 10 тыс. военнослужащих, преимущественно из числа недавно мобилизованных. Как указал источник Mash, целью является вытеснение российских подразделений из приграничных районов и создание плацдарма для возможного наступления на Курскую область. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

В канале отметили, что противник перебрасывает части из дальнего тыла к линии Кияница — Хотень с целью выбить российские силы из Сумской области. В районе сосредоточения войск уже развернуты три механизированные бригады ВСУ и четыре батальона операторов БПЛА. Украинские формирования совершили три неудачные попытки прорыва в направлении Юнаковка — Варачино, рассказал источник, указав, что российская группировка «Север» успешно отражает все атаки в приграничной зоне, сохраняя контроль над населенными пунктами.

Остатки ВСУ у Волчанска стали пушечным мясом

В Харьковской области командование ВСУ, наоборот, бросило украинских военных, заблокированных в лесном массиве на востоке Волчанска.

По информации российских силовиков, украинским солдатам так и не дали команду на отход, они были оставлены для сдерживания наступления российской группировки «Север».

Дезертирство в украинской армии процветает

При этом темпы, с которыми украинцы бегут из армии, не спадают. Согласно информации от пленного солдата ВСУ Александра Рябенко, бывали дни, когда из его 156-й отдельной механизированной бригады исчезало по 10 человек. Главная причина бегства — низкий моральный дух. Подрывает его потери и безразличие командования.

Пленный украинский военный также рассказал, что военная техника ВСУ находилась в ненадлежащем состоянии. Он добавил, что в 156-й бригаде в увольнение отпускали только за деньги — нужно было заплатить 10 тыс. гривен (около 18,5 тыс. рублей).

Наемников ВСУ снова отлупили дронами и артиллерией

Российские военные не дают противнику поднять голову который день подряд и нанесли массированные удары по местам предполетной подготовки беспилотников ВСУ дальнего действия и пунктам временной дислокации ВСУ в 143 районах, сообщили в Минобороны РФ. Были также поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады горючего и скопления иностранных наемников. Против них применили различные виды вооружений, включая оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны и артиллерию.

Однако не все склады украинского оружия взлетели на воздух благодаря ВС РФ, в Сумской области взрыв произошел из-за банального нарушения техники безопасности. Рота ВСУ осталась не только без хранившихся там боеприпасов, но и понесла потери в личном составе. Взрыв убил нескольких солдат, которые обслуживали объект.

На Западе назвали самое важное изменение на фронте

В рядах ВСУ с тревогой наблюдают, как растет мощь российских ударов по линиям снабжения украинской армии, утверждает американская газета The Wall Street Journal. Во мнении сошлись украинские бойцы на передовой и военные аналитики: мощь, с которой Россия бьет по украинским линиям беспилотниками, является самым важным изменением в конфликте в 2025 году — более существенным, чем постепенное занятие территорий российскими войсками.

Зеленского опять подловили на попытке блефовать

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий оценил недавнее заявление действующего президента Украины Владимира Зеленского о возможной смене оборонной стратегии. Он считает, что их следует расценивать как блеф.

Водолацкий подчеркнул, что у ВСУ нет резервов, которые могли бы существенно повлиять на ситуацию на линии фронта. Он объяснил это тем, что все имеющиеся силы, а также техника и вооружение уже были отправлены на линию боевого столкновения, и в наличии остались только поставки, прибывающие с Запада. Парламентарий считает, что такими заявлениями Зеленский пытается ввести в заблуждение граждан Украины. По мнению Водолацкого, это является «театром одного актера», демонстрирующим населению, что у армии якобы есть «реальные рычаги», способные изменить патовую ситуацию на фронте.





