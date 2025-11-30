Пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что военнослужащим в Сумской области не выдавали даже необходимых медикаментов. По его словам, доступа не было даже к обезболивающему.

Кроме бинтов, перевязок, ножниц и маркера больше ничего. Ни обезбола, ничего такого, — отметил военнослужащий.

При этом на военных учениях им не объяснили, что делать в случае серьезного ранения, добавил пленный. Ограничились отрывистыми сведениями о том, как перевязать рану или зафиксировать перелом.

Ранее командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух своих солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. Пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев заявил, что он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега. Оставшимся на украинской стороне сослуживцам он рекомендовал посчитать шансы на выживание и «принять верное решение».

Также пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, его сослуживцы ходили по квартирам и грабили жилища.