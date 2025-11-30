День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 08:11

Украинский пленный заявил, что ВСУ не выдавали обезболивающее

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир рассказал РИА Новости, что военнослужащим в Сумской области не выдавали даже необходимых медикаментов. По его словам, доступа не было даже к обезболивающему.

Кроме бинтов, перевязок, ножниц и маркера больше ничего. Ни обезбола, ничего такого, — отметил военнослужащий.

При этом на военных учениях им не объяснили, что делать в случае серьезного ранения, добавил пленный. Ограничились отрывистыми сведениями о том, как перевязать рану или зафиксировать перелом.

Ранее командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух своих солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. Пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев заявил, что он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега. Оставшимся на украинской стороне сослуживцам он рекомендовал посчитать шансы на выживание и «принять верное решение».

Также пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, его сослуживцы ходили по квартирам и грабили жилища.

ВСУ
военный
Сумская область
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Месси побил мировой рекорд Пушкаша
Сбой произошел в работе WhatsApp
Уехавшая в Индонезию россиянка рассказала о последствиях наводнения
Громкое дело Долиной попало под прицел Госдумы и Верховного суда
Сумская область содрогнулась от мощного взрыва
Губернатор раскрыл, к чему привела ночная атака БПЛА на Ростовскую область
Ким Чен Ын анонсировал важную миссию для авиации КНДР
Обломок БПЛА повредил частный дом в Анапе
Пьяная москвичка устроила жесткое ДТП на МКАД
Делайте так, и спина болеть не будет: наводим порядок в мастерской и гараже
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
Золото ОИ, «Динамо»: как живет Татьяна Овечкина, подарившая миру звезду НХЛ
Россияне рискуют купить «икорный суп» вместо икры перед Новым годом
«Ужас в глазах поляков»: россиянка рассказала о необычном случае в Тунисе
На Кубани украинский БПЛА повредил два дома
Организаторы концерта Долиной пролили свет на историю с возвратом билетов
Российский космонавт скептически отозвался о «деревне» NASA на Луне
В зоне СВО испытали гусеничный беспилотник «Странник»
В США рассказали, под каким гнетом находится Зеленский
Наполеон забыт, готовлю полено: французский пирог на Новый год
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.