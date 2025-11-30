День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 16:25

Мужчину задержали в российском регионе за побоище в кабинете мэра

В Енисейске задержали мужчину за избиение главы города на личном приеме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Енисейске задержали 46-летнего местного жителя, который избил главу города на личном приеме, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным ведомства, мужчина во время беседы разозлился на действия местной власти, а после набросился на мэра.

Подозреваемый прибыл в администрацию города Енисейска на личный прием к главе города. В ходе беседы с представителем власти фигурант стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на главу и причинил ему телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения на время следствия. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 318 УК (применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти). Расследование всех обстоятельств случившегося продолжается.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил NEWS.ru, что жителю Енисейска может грозить до 10 лет тюрьмы за избиение главы города. По его словам, соответствующее наказание подразумевает статья уголовного кодекса о применении насилия в отношении властей.

Россия
Красноярский край
избиения
мэры
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, кто отстранил Европу от переговоров по Украине
Появилась новая информация со встречи Украины и США
Стало известно, есть ли жертвы при атаке на танкеры с россиянами на борту
Москвичка потеряла 28 млн рублей из-за мошенников
Чернышенко сообщил о новых успехах российских школьников в Китае
Появились новые подробности о травме хоккеиста Шипачева
В ChatGPT скоро появится раздражающая пользователей функция
Подростки демонтировали машину на глазах у соседей и попали на видео
Поклонская назвала ключевое условие для мира с Украиной
Кроссовер сделал пируэт на трассе и вылетел на кладбище
В Госдуме оценили слова Залужного о размещении ядерного оружия на Украине
Названа дата прощания с 104-летней тиктокершей
ВСУ взорвали свой склад, Зеленский блефует: новости СВО на вечер 30 ноября
Бурановские бабушки стали вдвое дороже
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном из-за Путина
Мужчину задержали в российском регионе за побоище в кабинете мэра
Элитную академию в Одессе уличили в пытках молодых курсантов
Литва попросила ЕС помочь вернуть ей фуры из Белоруссии
Пламя объяло кровлю российского мебельного цеха
Осторожно, вызывают зависимость! Секрет идеальных французских эклеров
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.