Мужчину задержали в российском регионе за побоище в кабинете мэра В Енисейске задержали мужчину за избиение главы города на личном приеме

В Енисейске задержали 46-летнего местного жителя, который избил главу города на личном приеме, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным ведомства, мужчина во время беседы разозлился на действия местной власти, а после набросился на мэра.

Подозреваемый прибыл в администрацию города Енисейска на личный прием к главе города. В ходе беседы с представителем власти фигурант стал высказывать недовольство деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, набросился на главу и причинил ему телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения на время следствия. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 318 УК (применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти). Расследование всех обстоятельств случившегося продолжается.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил NEWS.ru, что жителю Енисейска может грозить до 10 лет тюрьмы за избиение главы города. По его словам, соответствующее наказание подразумевает статья уголовного кодекса о применении насилия в отношении властей.