28 ноября 2025 в 18:04

Стало известно, что грозит жителю Красноярского края за избиение мэра

Юрист Салкин: жителю Енисейска за избиение мэра может грозить срок до 10 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жителю Енисейска Красноярского края, который избил главу города у него на приеме, может грозить до 10 лет тюрьмы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, подобные действия квалифицируются по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ как применение насилия в отношении представителя власти.

Избиение жителем Енисейска главы города может квалифицироваться как применение насилия, опасного для жизни в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Глава муниципального образования — это представитель власти, поэтому и наказание предусматривается суровое — лишение свободы до 10 лет. При этом то, что мотивом могло быть недовольство работой чиновника или ощущение нарушения собственных прав, не превращает побои в законный протест и не освобождает от ответственности. Претензии к власти безопаснее и эффективнее отстаивать словом: через жалобы, суд, публичную критику, а не кулаками, — пояснил Салкин.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за грубость при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова. Руководитель региона матом сообщил ему об отстранении от должности. Федорищев признался, что его возмутила халатность Жидкова.

