Стало известно, что грозит жителю Красноярского края за избиение мэра Юрист Салкин: жителю Енисейска за избиение мэра может грозить срок до 10 лет

Жителю Енисейска Красноярского края, который избил главу города у него на приеме, может грозить до 10 лет тюрьмы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, подобные действия квалифицируются по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ как применение насилия в отношении представителя власти.

Избиение жителем Енисейска главы города может квалифицироваться как применение насилия, опасного для жизни в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Глава муниципального образования — это представитель власти, поэтому и наказание предусматривается суровое — лишение свободы до 10 лет. При этом то, что мотивом могло быть недовольство работой чиновника или ощущение нарушения собственных прав, не превращает побои в законный протест и не освобождает от ответственности. Претензии к власти безопаснее и эффективнее отстаивать словом: через жалобы, суд, публичную критику, а не кулаками, — пояснил Салкин.

