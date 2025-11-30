Россиянка осталась без верхней губы после нападения собаки В Саратове бродячий пес напал на молодую мать и лишил ее верхней губы

В Саратове молодая мать пострадала от нападения бездомной собаки, которая лишила ее верхней губы, передает Telegram-канал Baza. Несмотря на произошедшее, животное уже третий день свободно разгуливает по территории двора.

По информации канала, 27-летняя Анжелика гуляла со своей собакой, когда внезапно на нее напал бездомный пес и укусил за лицо. После инцидента девушка немедленно обратилась в больницу. Врачи сообщили, что верхняя губа получила значительные повреждения и теперь ей предстоит пластическая операция. В настоящее время Анжелика проходит курс вакцинации от бешенства. У девушки есть пятимесячная дочь, которая сейчас находится с отцом.

По словам пострадавшей, собака ранее уже проявляла агрессию к жителям соседнего подъезда. После этого инцидента Анжелика незамедлительно обратилась в полицию, но, как она утверждает, никаких действий со стороны правоохранительных органов не последовало. Глава администрации Ленинского района обещал матери пострадавшей найти собаку, однако, по словам местных жителей, животное до сих пор свободно гуляет по двору.

Ранее в Татарстане стая бездомных собак напала на девятилетнюю школьницу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, ее доставили в местную детскую больницу. Глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев сообщил, что муниципалитет окажет необходимую помощь ребенку.