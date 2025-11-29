Канапе прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Надоели стандартные канапе и бутерброды, которые уже никого не удивляют? Эти куриные рулетики с черносливом и грецким орехом станут настоящей звездой вашего праздничного стола! Они сочетают в себе нежнейшее куриное филе, сладковатый чернослив и пикантные грецкие орехи, создавая удивительно гармоничный вкус. В отличие от канапе, которые быстро черствеют и теряют вид, эти рулетики остаются сочными и аппетитными в течение всего вечера. Они выглядят по-настоящему празднично и элегантно, а их приготовление не отнимет у вас много времени и сил.

Для приготовления вам понадобится: 2 куриных филе, 100 г чернослива, 50 г грецких орехов, 100 г пармезана, 2 зубчика чеснока, соль, перец и растительное масло. Куриное филе разрежьте вдоль на пласты толщиной около 1 см и слегка отбейте. Чернослив залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите и мелко нарежьте. Грецкие орехи измельчите, пармезан натрите на терке. Смешайте чернослив, орехи, пармезан и чеснок. Посолите и поперчите куриные пласты, выложите начинку и сверните рулетиками, закрепив зубочистками. Обжарьте на сковороде со всех сторон до золотистой корочки, затем доведите до готовности в духовке при 180°C 15-20 минут. Подавайте теплыми или холодными.

