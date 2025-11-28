День матери
28 ноября 2025 в 10:32

Момент задержания дагестанского депутата попал на видео

ФСБ показала на видео задержание дагестанского депутата Алиева

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Операция силовиков по задержанию депутата Народного собрания Дагестана Изи Алиева попала на видео, которым поделился Telegram-канал РЕН ТВ. Чиновника подозревают в получении взяток за незаконное назначение детских пособий, а общий ущерб бюджету оценили в 1,4 млрд рублей.

На кадрах видно, как группа стражей правопорядка проникает в жилище Алиева и проводит задержание. Так же в ролике можно увидеть образцы огнестрельного оружия, предположительно принадлежащие депутату, а также транспортные средства.

Ранее появилась информация о задержании в России за 2025 год 15 бывших губернаторов, их заместителей и мэров. В числе фигурантов оказались экс-глава Тамбовской области Максим Егоров и вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев. В Курской области правоохранители задержали бывшего губернатора Алексея Смирнова, его первого заместителя Алексея Дедова и временно исполняющего обязанности замгубернатора Владимира Базарова.

Кроме того, правоохранительные органы сообщили о задержании директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова. Чиновника подозревают в совершении должностного преступления, однако дополнительные сведения по данному делу пока не раскрываются.

ФСБ
Дагестан
депутаты
задержания
