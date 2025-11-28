Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 79,2% россиян

Свыше 75% граждан России положительно оценивают деятельность президента Владимира Путина, а уровень доверия к главе государства составляет 79,2%, об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Опрос показал, что деятельность правительства страны одобряют 47,6% участников исследования.

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 59,5% россиян. В исследовании также отмечено, что 33,5% участников опроса готовы проголосовать за «Единую Россию» если бы в ближайшие выходные состоялись выборы в Госдуму.

Ранее ФОМ сообщал, что 76% граждан России положительно оценивают деятельность президента. Уровень доверия к Путину составлял 75%. Исследование охватило 97 населенных пунктов в 51 регионе страны при участии 1500 совершеннолетних респондентов.

До этого ВЦИОМ сообщал о мнении большинства россиян (66%) относительно способности исключительно русского человека к самопожертвованию ради высоких идеалов. Среди других характерных национальных черт участники опроса выделили умеренность в потребностях (56%) и ориентацию на сильного лидера (65%).