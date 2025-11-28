День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 10:52

Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 79,2% россиян

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Свыше 75% граждан России положительно оценивают деятельность президента Владимира Путина, а уровень доверия к главе государства составляет 79,2%, об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ. Опрос показал, что деятельность правительства страны одобряют 47,6% участников исследования.

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 59,5% россиян. В исследовании также отмечено, что 33,5% участников опроса готовы проголосовать за «Единую Россию» если бы в ближайшие выходные состоялись выборы в Госдуму.

Ранее ФОМ сообщал, что 76% граждан России положительно оценивают деятельность президента. Уровень доверия к Путину составлял 75%. Исследование охватило 97 населенных пунктов в 51 регионе страны при участии 1500 совершеннолетних респондентов.

До этого ВЦИОМ сообщал о мнении большинства россиян (66%) относительно способности исключительно русского человека к самопожертвованию ради высоких идеалов. Среди других характерных национальных черт участники опроса выделили умеренность в потребностях (56%) и ориентацию на сильного лидера (65%).

опросы
ВЦИОМ
Владимир Путин
правительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В обысках у Ермака увидели попытку надавить на Зеленского в вопросе о мире
Пенсионерка неожиданно воскресла после признания ее мертвой медиком
Сотни россиян застряли на популярном в Азии курорте из-за наводнений
«Выдворить всех»: Трамп анонсировал масштабную программу депортации
«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России
Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды
«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака
Похожую на Усольцевых семью заметили за границей
«Идет зачистка»: в СВОП высказались об обысках у Ермака
Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную «ювелирку» на 200 млн рублей
Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез
«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака
Сельдь под шубой с секретом: вегетарианский рецепт с сейтаном
Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика
В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине
Раскрыты причины обысков у Ермака
Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года
Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.