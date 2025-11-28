Североатлантический альянс скоро «умрет» из-за длительного процесса деградации и ослабления, пишет норвежский портал Steigan. По мнению издания, политическое разложение организации началось задолго до украинских событий и стало очевидным при бывшем генсеке Йенсе Столтенберге.

Это неприятная правда, которую мало кто в норвежской общественности осмеливается произнести вслух, но которая сегодня открыта тем, кто действительно следит за геополитикой без фильтра. НАТО не ослабнет. НАТО скоро умрет, — пишет автор материала.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что экономические факторы не позволят НАТО нормализовать отношения с РФ после завершения украинского кризиса. Парламентарий подчеркнула, что Альянс изначально создавался как структура, противостоящая России.

Кроме того, бывший генеральный секретарь НАТО, министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг высказал мнение, что вывод Вооруженных сил США из Афганистана оказался крупнейшим поражением Альянса за всю историю. При этом политик отметил, что в конечном счете считает принятое решение правильным.