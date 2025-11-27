Появились новые детали беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году

Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива, 2023 год

Появились новые детали беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году Участники массовых беспорядков в Махачкале бросали камни в полицейских

Участники массовых беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы в 2023 году, бросали камни в сотрудников полиции, заявил замначальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслан Мустафаев в своих свидетельских показаниях. Кроме того, они наносили удары по силовикам, пытались отобрать у них щиты и дубинки, а также срывали каски, передает РИА Новости.

В сотрудников полиции периодически летел град камней и других тяжелых предметов, фрагменты тротуарной плитки, какие-то ящики, комья земли и тому подобное, — зачитал прокурор показания Мустафаева.

Верховный суд Дагестана продолжает заочное рассмотрение уголовных дел в отношении троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. На последнем заседании прокурор зачитал показания еще 10 свидетелей.

Ранее в Греции полиция задержала 29 человек после массовых беспорядков в центре содержания нелегальных мигрантов и беженцев близ города Серре. В результате инцидента пострадали два полицейских, центр взят под усиленную охрану.