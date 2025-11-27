День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 08:58

Появились новые детали беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году

Участники массовых беспорядков в Махачкале бросали камни в полицейских

Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива, 2023 год Местные жители во время антисемитской акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива, 2023 год Фото: AP/TASS
Читайте нас в Дзен

Участники массовых беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы в 2023 году, бросали камни в сотрудников полиции, заявил замначальника управления организации охраны общественного порядка МВД по Дагестану Руслан Мустафаев в своих свидетельских показаниях. Кроме того, они наносили удары по силовикам, пытались отобрать у них щиты и дубинки, а также срывали каски, передает РИА Новости.

В сотрудников полиции периодически летел град камней и других тяжелых предметов, фрагменты тротуарной плитки, какие-то ящики, комья земли и тому подобное, — зачитал прокурор показания Мустафаева.

Верховный суд Дагестана продолжает заочное рассмотрение уголовных дел в отношении троих организаторов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. На последнем заседании прокурор зачитал показания еще 10 свидетелей.

Ранее в Греции полиция задержала 29 человек после массовых беспорядков в центре содержания нелегальных мигрантов и беженцев близ города Серре. В результате инцидента пострадали два полицейских, центр взят под усиленную охрану.

Дагестан
Махачкала
беспорядки
полицейские
силовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известные российские спортсмены оказались в базе «Миротворца»
ВСУ предприняли атаку на Тульскую область
Водопровод на даче своими руками: круглогодичный комфорт быстро и недорого
Украина договорилась о расширенном финансировании от МВФ
«Катастрофическое положение»: Украина обсуждает эвакуацию из Киева и Одессы
В ЕС хотят разобрать железную дорогу в Россию
Почти 120 БПЛА атаковали Россию ночью
Путин прибыл на заседание ОДКБ в Бишкеке
Французское суфле, которое всегда поднимается! Десерт «Облачко» за 15 минут
Как выбрать дворники по марке автомобиля: типы креплений и рейтинг лучших
«Нужно просто наслаждаться жизнью»: психологи о секретах хорошей матери
Появились новые детали беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году
Стало известно, на чем настаивал Дрисколл во время разговора с европейцами
Почти сотню счетов нашли у родственников рекордсмена-взяточника из МВД
Отступление ВСУ на важном направлении превратилось в хаос
Еврокомиссия направит финансовую помощь Прибалтике
Секрет идеальной закуски: нежнейшие шарики с перцем и сыром
«Спешат реализовать»: стало известно о плане ФРГ на случай конфликта с РФ
Военэксперт назвал населенный пункт, который скоро освободят ВС России
В Севастополе предотвратили теракт у памятника в честь флота России
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.