После бунта в центре содержания мигрантов в Греции задержали 29 человек

В Греции полиция задержала 29 человек после массовых беспорядков в центре содержания нелегальных мигрантов и беженцев близ города Серре, сообщает Reporter. В результате инцидента пострадали два полицейских, центр взят под усиленную охрану.

Около 235 мигрантов приняли участие в бунте, снесли часть ограждения центра и попытались вырваться наружу. Сотрудники полиции, охранявшие объект, оперативно вмешались и оттеснили участников беспорядков обратно внутрь. После этого мигранты подожгли одежду во дворе учреждения.

Большинство задержанных — выходцы из Бангладеш и Египта. Трое из них также обвиняются в попытке побега. Во время беспорядков один полицейский получил ранение камнем, а другой был укушен во время ареста.

В настоящее время бунт полностью подавлен, центр находится под охраной усиленных нарядов полиции. Возбуждено уголовное дело, ведется проверка записей с камер видеонаблюдения для установления всех причастных к инциденту.

Ранее исследование института INSA показало, что большинство жителей Германии выступают за возвращение сирийских беженцев на родину, в том числе посредством принудительной депортации лиц без вида на постоянное жительство. Опрос, проведенный 6–7 ноября среди 1005 респондентов, показал, что 66% граждан поддерживают репатриацию, тогда как против данной меры высказался 21% участников исследования.