В Германии раскрыли истинное отношение немцев к сирийским беженцам INSA: 66% немцев выступают за высылку сирийских беженцев

Большинство граждан Германии поддерживают возвращение сирийских беженцев на родину, включая принудительную депортацию лиц без права на постоянное проживание, свидетельствуют данные исследования института INSA для издания Bild. Согласно результатам опроса, проведенного 6–7 ноября среди 1005 респондентов, 66% участников высказались за репатриацию, тогда как против выступил 21% опрошенных.

Каждый пятый участник исследования (21%) выразил несогласие с данной мерой, в то время как 6% граждан сообщили о безразличном отношении к вопросу, а 7% затруднились с формулировкой ответа. Статистическая погрешность исследования не указывается.

Ранее власти Берлина приняли решение о закрытии крупного центра размещения беженцев с Украины, находящегося на территории бывшего аэропорта Тегель. Полное прекращение деятельности данного объекта планируется осуществить до конца 2025 года.

Политолог Владимир Скачко тем временем предупредил о нарастающем серьезном этническом противостоянии между коренными жителями Польши и украинскими беженцами. По его оценке, сторонами, которые могут понести наибольшие потери в данном конфликте, являются именно граждане Украины.