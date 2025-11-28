Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Россию 1–2 декабря по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, сообщила представитель МИД Китая Мао Нин. Глава ведомства примет участие в 25-м раунде консультаций по стратегической безопасности.

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И с 1 по 2 декабря посетит Россию, — сказала Мао Нин.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин и Москва совместно стремятся к национальному развитию и формированию новой архитектуры международной безопасности. Дипломат подчеркнул готовность сторон противостоять глобальным вызовам и вносить вклад в укрепление мира.

До этого портал Sohu сообщил, что соглашение о безвизовом режиме между Российской Федерацией и Китаем стало символичным ответом Токио на фоне массовой отмены авиарейсов между КНР и Японией. Журналисты отметили, что решение президента России Владимира Путина вызвало значительный общественный резонанс и было расценено как действие, укрепляющее международные позиции Пекина.