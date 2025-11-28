День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 10:49

Глава МИД азиатской страны посетит Россию на следующей неделе

Глава МИД КНР Ван И посетит Россию 1-2 декабря

Ван И Ван И Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Россию 1–2 декабря по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, сообщила представитель МИД Китая Мао Нин. Глава ведомства примет участие в 25-м раунде консультаций по стратегической безопасности.

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И с 1 по 2 декабря посетит Россию, — сказала Мао Нин.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин и Москва совместно стремятся к национальному развитию и формированию новой архитектуры международной безопасности. Дипломат подчеркнул готовность сторон противостоять глобальным вызовам и вносить вклад в укрепление мира.

До этого портал Sohu сообщил, что соглашение о безвизовом режиме между Российской Федерацией и Китаем стало символичным ответом Токио на фоне массовой отмены авиарейсов между КНР и Японией. Журналисты отметили, что решение президента России Владимира Путина вызвало значительный общественный резонанс и было расценено как действие, укрепляющее международные позиции Пекина.

Китай
МИД КНР
Россия
Ван И
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России
Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды
«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака
Похожую на Усольцевых семью заметили за границей
«Идет зачистка»: в СВОП высказались об обысках у Ермака
Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную «ювелирку» на 200 млн рублей
Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез
«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака
Сельдь под шубой с секретом: вегетарианский рецепт с сейтаном
Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика
В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине
Раскрыты причины обысков у Ермака
Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года
Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы
«Циничная ложь»: Медведчук о красных линиях Киева по мирному плану США
В театре Модерн пройдет премьера спектакля «Ночь в Лиссабоне»
В США объяснили, зачем Трамп отправил министра армии на Украину
Стало известно о подготовке обвинения против правой руки Зеленского
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.