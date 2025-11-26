Сотрудничество России и Китая стало «пощечиной» для Японии Sohu: безвизовый режим между Россией и Китаем стал «пощечиной» для Японии

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем стало символичной пощечиной Токио на фоне массовой отмены рейсов между КНР и Японией, сообщает портал Sohu. По данным издания, решение президента РФ Владимира Путина вызвало широкий резонанс и было воспринято как шаг, усиливающий позицию Пекина.

Россия внезапно «атаковала» Японию, оказав божественную помощь и точно добив [премьер-министра Японии] Санаэ Такаити, — говорится в публикации.

Как отмечает автор материала, число путешествующих между Россией и Китаем в 2024 году, по прогнозам, превысит 3,5 млн человек — на 30% больше прошлогоднего показателя. Такая ситуация резко контрастирует с ситуацией вокруг Японии, где после предупреждения МИД Китая были отменены или перенесены авиаперевозки для около 500 тысяч пассажиров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион может стать одним из наиболее конфликтных из-за обострения провокационной политики ряда стран. При этом он отметил сдержанность Китая и его твердость в отстаивании национальных интересов.