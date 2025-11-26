День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 20:29

Сотрудничество России и Китая стало «пощечиной» для Японии

Sohu: безвизовый режим между Россией и Китаем стал «пощечиной» для Японии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем стало символичной пощечиной Токио на фоне массовой отмены рейсов между КНР и Японией, сообщает портал Sohu. По данным издания, решение президента РФ Владимира Путина вызвало широкий резонанс и было воспринято как шаг, усиливающий позицию Пекина.

Россия внезапно «атаковала» Японию, оказав божественную помощь и точно добив [премьер-министра Японии] Санаэ Такаити, — говорится в публикации.

Как отмечает автор материала, число путешествующих между Россией и Китаем в 2024 году, по прогнозам, превысит 3,5 млн человек — на 30% больше прошлогоднего показателя. Такая ситуация резко контрастирует с ситуацией вокруг Японии, где после предупреждения МИД Китая были отменены или перенесены авиаперевозки для около 500 тысяч пассажиров.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Азиатско-Тихоокеанский регион может стать одним из наиболее конфликтных из-за обострения провокационной политики ряда стран. При этом он отметил сдержанность Китая и его твердость в отстаивании национальных интересов.

Россия
Китай
Япония
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подорожание ЖКУ дважды в 2026 году: сколько будем платить за «коммуналку»
Адвокат рассказала, можно ли Седокову судить за мошенничество
Стало известно, куда переселили жителей Кабардинки после атаки БПЛА
На Украине хотят проверить сделки для Минобороны
Перечислены российские звезды-рекордсмены по количеству браков
Папа Римский ввел два «пикантных» запрета для католиков
Дрисколл прямо сказал, что ждет Украину
Сотрудничество России и Китая стало «пощечиной» для Японии
В МЧС сообщили о масштабном пожаре в подмосковном ресторане
Раскрыта тайна развеивания праха Плисецкой и Щедрина
Адвокат Добровинский рассказал, является ли развод Дибровых фиктивным
В России предложили «переплавить» опыт ветеранов СВО в научные технологии
Стало известно, кто убедил назначить Дрисколла посредником по Украине
ВСУ оказались под двойным давлением на Гуляйпольском направлении
В Испании рассказали, что стоит на кону в украинском конфликте
Критика КВН, скандал из-за СВО, кризис в браке: как живет Денис Косяков
Премиальная шуба на тарелке: добавьте морепродукты и удивите гостей
В РФ дошел «сюрприз из космоса», в Москве ждут крепкие морозы: что дальше
Известная американская певица потребовала $5 млн с ветерана-инвалида
Совфед оставил прежним коэффициент для расчета военных пенсий в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.