27 ноября 2025 в 10:10

«Являются попутчиками»: посол КНР назвал главные приоритеты России и Китая

Посол КНР Ханьхуэй назвал возрождение главным приоритетом России и Китая

Чжан Ханьхуэй Чжан Ханьхуэй Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС
Пекин и Москва совместно стремятся к национальному возрождению и формированию новой архитектуры международной безопасности, заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Дипломат подчеркнул готовность сторон противостоять глобальным вызовам и вносить вклад в укрепление мира.

Китай и Россия стремятся к достижению национального развития и возрождения, стороны поддерживают мировую справедливость и являются попутчиками на пути к модернизации, — сказал дипломат.

Ранее портал Sohu заявил, что соглашение о безвизовом режиме между РФ и Китаем стало символичным ответом Токио на фоне массовой отмены авиарейсов между КНР и Японией. По данным издания, решение президента России Владимира Путина вызвало значительный общественный резонанс и было расценено как действие, укрепляющее международные позиции Пекина.

Кроме того, в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая отмечается, что Москва и Пекин договорились об интенсификации совместной деятельности в области охраны животного мира. В документе, в частности, упоминаются амурский тигр и большая панда.

Россия
Китай
послы
приоритеты
