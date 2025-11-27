Пекин и Москва совместно стремятся к национальному возрождению и формированию новой архитектуры международной безопасности, заявил в интервью ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Дипломат подчеркнул готовность сторон противостоять глобальным вызовам и вносить вклад в укрепление мира.

Китай и Россия стремятся к достижению национального развития и возрождения, стороны поддерживают мировую справедливость и являются попутчиками на пути к модернизации, — сказал дипломат.

Ранее портал Sohu заявил, что соглашение о безвизовом режиме между РФ и Китаем стало символичным ответом Токио на фоне массовой отмены авиарейсов между КНР и Японией. По данным издания, решение президента России Владимира Путина вызвало значительный общественный резонанс и было расценено как действие, укрепляющее международные позиции Пекина.

Кроме того, в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая отмечается, что Москва и Пекин договорились об интенсификации совместной деятельности в области охраны животного мира. В документе, в частности, упоминаются амурский тигр и большая панда.