04 ноября 2025 в 10:26

Россия и Китай усилят совместную работу по охране панды и амурского тигра

Амурский тигр Амурский тигр Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москва и Пекин договорились усилить совместную работу в сфере защиты животных, об этом говорится в коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Речь идет в том числе об амурском тигре и большой панде. Кроме того, РФ и КНР будут активнее работать над охраной дальневосточного леопарда, лошади Пржевальского, золотистых курносых обезьян и снежного барса, передает РИА Новости.

Договорились <…> укреплять сотрудничество в сфере сохранения биоразнообразия, в том числе в отношении таких видов, как амурский тигр, дальневосточный леопард, лошадь Пржевальского, снежный барс, поддерживать взаимодействие между Россией и Китаем по вопросам защиты больших панд и золотистых курносых обезьян, — говорится в документе.

Ранее в Приморском крае задержан один из браконьеров, причастный к убийству и расчленению амурского тигра. Суд заключил его под стражу сроком на один месяц и 23 суток. Подозреваемый является жителем Хасанского округа. Он пытался снять с себя вину и утверждал, что просто нашел части тела редкого хищника.

