«Гидра поднимает головы»: Шойгу высказался о милитаризме в Европе и Японии Шойгу: Москва и Пекин готовы противостоять угрозе мирового милитаризма

Москва и Пекин обладают опытом «отсечения голов гидры милитаризма» и не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Японии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на консультациях с главой МИД КНР Ван И. Он подчеркнул, что милитаристские силы вновь проявляют активность, но Россия и Китай готовы противостоять этой угрозе, передает ТАСС.

Гидра милитаризма вновь поднимает свои головы. Но опыт их отсечения у Москвы и Китая накоплен достаточный. Возрождения преступных режимов в Европе и Токио мы не допустим, — говорится в заявлении.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин и Москва совместно стремятся к национальному развитию и формированию новой архитектуры международной безопасности. Дипломат подчеркнул готовность сторон противостоять глобальным вызовам и вносить вклад в укрепление мира.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили о готовности поддерживать рабочие контакты с представителями разумных политических сил гражданского общества Германии. В ведомстве акцентировали, что современные германские претензии на лидерство и возрождение духа «прусского милитаризма» вызывают серьезную озабоченность.