Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:54

«Гидра поднимает головы»: Шойгу высказался о милитаризме в Европе и Японии

Шойгу: Москва и Пекин готовы противостоять угрозе мирового милитаризма

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Москва и Пекин обладают опытом «отсечения голов гидры милитаризма» и не допустят возрождения преступных режимов в Европе и Японии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на консультациях с главой МИД КНР Ван И. Он подчеркнул, что милитаристские силы вновь проявляют активность, но Россия и Китай готовы противостоять этой угрозе, передает ТАСС.

Гидра милитаризма вновь поднимает свои головы. Но опыт их отсечения у Москвы и Китая накоплен достаточный. Возрождения преступных режимов в Европе и Токио мы не допустим, — говорится в заявлении.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин и Москва совместно стремятся к национальному развитию и формированию новой архитектуры международной безопасности. Дипломат подчеркнул готовность сторон противостоять глобальным вызовам и вносить вклад в укрепление мира.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили о готовности поддерживать рабочие контакты с представителями разумных политических сил гражданского общества Германии. В ведомстве акцентировали, что современные германские претензии на лидерство и возрождение духа «прусского милитаризма» вызывают серьезную озабоченность.

Сергей Шойгу
Россия
Китай
Европа
Япония
милитаризм
Ван И
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали ключевой драйвер роста отечественной экономики
Жительница Новосибирска обвинила работников пансионата в смерти бабушки
Опубликованы кадры «охоты» российского спецназа на пехоту ВСУ под Харьковом
Губерниев назвал лыжников, которые поедут на Олимпиаду от России
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.