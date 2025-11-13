В МИД раскрыли, с кем в Германии Россия готова вести диалог

В МИД раскрыли, с кем в Германии Россия готова вести диалог МИД: Россия готова к диалогу со здравомыслящими политическими силами Германии

Россия готова поддерживать рабочие контакты с представителями здравомыслящих политических сил гражданского общества Германии, сказано в заявлении МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что современные германские претензии на лидерство и возрождение духа «прусского милитаризма» вызывают серьезную озабоченность.

В министерстве отметили, что текущая политика Берлина порождает отрицательную реакцию не только среди российской общественности, но и среди здоровых политических сил в различных европейских странах. Дипломаты указали на возникновение отталкивающих исторических параллелей, связанных с милитаристскими тенденциями в немецкой политике.

Отмечена готовность к поддержанию контактов с гражданским обществом ФРГ из числа здравых политсил, ориентированных на совместное с Россией строительство мирной и безопасной Евразии, — сказано в заявлении.

Данная позиция была озвучена по итогам консультаций замглавы внешнеполитического ведомства Дмитрия Любинского с руководством общества «Россия — Германия». В ходе переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в текущих политических условиях.

Ранее аналитик Кристофер Шютце заявил, что жители бывшей ГДР относятся к России тепло из-за несбывшихся надежд на улучшение жизни после объединения с ФРГ. По его словам, они чувствуют себя проигравшими и лучше понимают Россию, чем жители немецкого запада.