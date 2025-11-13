Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 19:46

В МИД раскрыли, с кем в Германии Россия готова вести диалог

МИД: Россия готова к диалогу со здравомыслящими политическими силами Германии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия готова поддерживать рабочие контакты с представителями здравомыслящих политических сил гражданского общества Германии, сказано в заявлении МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что современные германские претензии на лидерство и возрождение духа «прусского милитаризма» вызывают серьезную озабоченность.

В министерстве отметили, что текущая политика Берлина порождает отрицательную реакцию не только среди российской общественности, но и среди здоровых политических сил в различных европейских странах. Дипломаты указали на возникновение отталкивающих исторических параллелей, связанных с милитаристскими тенденциями в немецкой политике.

Отмечена готовность к поддержанию контактов с гражданским обществом ФРГ из числа здравых политсил, ориентированных на совместное с Россией строительство мирной и безопасной Евразии, — сказано в заявлении.

Данная позиция была озвучена по итогам консультаций замглавы внешнеполитического ведомства Дмитрия Любинского с руководством общества «Россия — Германия». В ходе переговоров стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в текущих политических условиях.

Ранее аналитик Кристофер Шютце заявил, что жители бывшей ГДР относятся к России тепло из-за несбывшихся надежд на улучшение жизни после объединения с ФРГ. По его словам, они чувствуют себя проигравшими и лучше понимают Россию, чем жители немецкого запада.

Россия
Германия
МИД РФ
международные отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России временно закрыли один аэропорт
Аэропорт Геленджика приостановил работу
Биатлонистку застали за порчей чужой винтовки
Мадуро на самолете покинул Венесуэлу
В Раде заявили, что Зеленский помог своему «кошельку» выехать с Украины
Над производящим порох для Украины заводом во Франции вновь пролетел дрон
Власти Карелии вышли на связь после крушения самолета
Погибших при крушении в Грузии военных доставили в Анкару
Под Белгородом мужчина пострадал в результате атаки БПЛА
Экс-жене Бивола грозят проблемы в России из-за слов о казахах
Военэксперт раскрыл перспективы продвижения ВС РФ в Запорожье
В Канаде впервые в мире зафиксировали случай «синдрома токсичной тыквы»
Власти Киева утвердили план эвакуации населения города
Генетик РАН посмеялся над исследованием ДНК Гитлера
Съедобный антидепрессант: готовим ризотто из тыквы
В Раде собирают подписи за отставку правительства
СК Армении запросил продлить арест бизнесмена Карапетяна
Появились подробности падения истребителя Су-30 в Карелии
В МВФ рассказали, чего не хватает Украине на фоне коррупционного скандала
Утечка аммиака из грузовика спровоцировала массовую эвакуацию
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.