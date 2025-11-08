Стала известна причина задержания директора Минпромторга Кузнецова

Силовые структуры задержали директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Михаила Кузнецова по уголовному делу о должностном преступлении, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Других подробностей в ведомстве не предоставили.

Кузнецов задержан в рамках уголовного дела о должностном преступлении, — сказано в сообщении.

Ранее Минпромторг России официально подтвердил факт задержания Михаила Кузнецова. Отмечается, что в настоящее время министерство активно взаимодействует со следственными органами и оказывает им необходимое содействие.

До этого суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении главы Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева. Он проходит подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы. Чиновник, зная об отставании подрядчика от графика, подписал дополнительное соглашение, увеличив авансирование до 90% от суммы контракта. Ущерб бюджету региона оценивается в 460 млн рублей.