16 декабря 2025 в 10:05

Стало известно, какие полномочия может получить Минпромторг в 2026 году

Депутат Говырин: городские центры поддержки экспорта могут передать Минпромторгу

Алексей Говырин Алексей Говырин Фото: Мария Девахина/РИА Новости
С 1 апреля 2026 года Минпромторгу могут быть переданы региональные центры поддержки экспорта, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, это позволит сформировать единый орган, ответственный за регулирование внешней торговли и управление экспортными операциями.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому региональные центры поддержки экспорта перейдут под управление Министерства промышленности и торговли РФ. Правительство инициировало административную реформу, которая выводит эти структуры из-под общего регулирования инфраструктуры малого бизнеса. Полномочия по установлению стандартов работы и финансированию центров передаются федеральному органу, отвечающему за внешнюю торговлю. Новые правила вступят в силу 1 апреля 2026 года, — поделился Говырин.

Он отметил, что сейчас центры поддержки экспорта следуют политике, ориентированной на малый и средний бизнес. По его словам, в данном случае Минэкономразвития утверждает требования к их работе и порядок проверок, а Российский экспортный центр следит за соблюдением требований и передает результаты обратно в министерство.

Предложенный законопроект предусматривает, что требования к центрам поддержки экспорта, методические материалы и порядок мониторинга переходят к Минпромторгу и РЭЦ будет отчитываться уже перед ним. Для бизнеса и регионов это означает одну точку управления: орган, который отвечает за внешнюю торговлю и экспорт, одновременно задает правила работы центров, оценивает их результат и принимает решения по господдержке, — резюмировал Говырин.

Ранее депутаты от КПРФ предложили обязать органы власти закупать отечественную технику. Они считают, что это привлечет инвестиции в отрасль и создаст стабильный рынок для российских компаний.

