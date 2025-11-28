День матери
28 ноября 2025 в 11:09

Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика

«Коммерсант»: убийца генерала Москалика привел в действие бомбу со второго раза

Ярослав Москалик Ярослав Москалик Фото: МО РФ
Следствием установлены новые детали подготовки теракта в отношении замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, передает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с материалами уголовного дела. Украинский агент действовал по указанию куратора из СБУ и сумел осуществить замысел только со второй попытки.

По данным издания, исполнитель Игнат Кузин, несмотря на проживание на Украине, формально сохранял российское гражданство. Испытывая трудности с деньгами, он согласился на предложение вербовщика по имени Вадим, который пообещал ему ежемесячное содержание. На встрече куратор прямо заявил о своей причастности к ликвидации нежелательных лиц и пообещал обучить нового агента методам проведения взрывов и стрельбы.

Для выполнения задания Кузин въехал в Россию на рейсовом автобусе и арендовал жилье в Москве и Подмосковье. Осенью 2024 года ему была поставлена конкретная цель — генерал Москалик, за которым он начал вести наблюдение, сняв квартиру в его доме. Для осуществления взрыва был выбран метод «бомбы на колесах», компоненты для которой агент получил через заранее организованный тайник.

Первая попытка теракта сорвалась, и Кузину пришлось срочно вернуться в Москву по приказу куратора. При проверке выяснилось, что взрывное устройство не сработало из-за разрядившегося аккумулятора. Агент устранил неисправность и снова покинул РФ, предоставив действовать своему сообщнику.

Взрыв прогремел 25 апреля 2025 года, когда генерал Москалик выходил из подъезда своего дома, и полученные ранения оказались смертельными. Следствие пришло к выводу, что устройство было активировано дистанционно другим неустановленным соучастником, что позволило Кузину к тому моменту находиться за границей.

Ранее в СК сообщили, что Кузин приговорен к пожизненному сроку заключения за организацию взрыва, в результате которого погиб Москалик. Суд признал его виновным в совершении террористического акта и незаконном хранении взрывчатых веществ.

