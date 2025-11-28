Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную ювелирку на 200 млн рублей

Бывшая и нынешняя жены экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова потребовали вернуть им конфискованные ювелирные изделия общим весом 2,2 килограмма и стоимостью около 200 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, Светлана Захарова и Мария Китаева настаивают, что украшения люксовых брендов не имеют никакого отношения к уголовному делу.

Китаева заявила, что купила драгоценности на личные средства задолго до знакомства с Ивановым, предоставив в качестве доказательства старые фотографии из соцсетей. Захарова в свою очередь борется за кольцо от Graff, которое, по ее словам, подарил бывший муж Михаил Маниович. Защита представила суду документы от аукционного дома Christie's.

Ранее отец Иванова попросил не лишать его подаренных сыном двух мотоциклов. По словам адвоката Дениса Балуева, родитель настаивает, что транспортные средства были приобретены еще до прихода Иванова в Минобороны, а именно в 2015 году.

До этого стало известно, что Иванов, признанный банкротом, намерен передать государству дорогостоящее имущество. Речь идет об усадьбе Панкратово в Тверской области, которую следствие рассматривает как взятку. Экс-замминистра обороны не станет оспаривать ее изъятие.