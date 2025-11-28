День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:40

«В непростых условиях»: в Кремле высказались о сотрудничестве с МАГАТЭ

Песков заявил, что Россия высоко ценит опыт сотрудничества с МАГАТЭ

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская сторона очень высоко оценивает опыт взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Таким образом он высказался о выдвижении кандидатуры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсека ООН. Представитель Кремля признал, что на фоне украинского конфликта работа с агентством продолжается в непростых условиях.

Мы очень высоко ценим опыт взаимодействия с МАГАТЭ, это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в непростых условиях в контексте Украины, — сказал Песков.

Ранее Аргентина официально выдвинула кандидатуру Гросси на пост следующего генерального секретаря ООН. В министерстве иностранных дел страны подчеркнули его блестящий профессиональный путь, который насчитывает более 40 лет на дипломатической службе.

До этого Гросси призвал Россию и Украину договориться о сотрудничестве в эксплуатации Запорожской атомной электростанции в рамках потенциального соглашения об урегулировании конфликта. По его словам, невозможно безопасно пользоваться атомной станцией в ситуации, когда на другом берегу реки будут против этого.

МАГАТЭ
Кремль
Дмитрий Песков
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московской клинике нашли труп пациентки
Несколько рабочих российского завода пострадали в результате ЧП
ТИЭФ примет заявки от участников до 1 декабря
В Минюсте Армении озвучили сроки подготовки новой конституции страны
Суд огласил приговоры мошенникам по делу о квартире Ларисы Долиной
Захарова рассказала, как осадила представителя недружественной страны
Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ мальчика из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.