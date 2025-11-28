«В непростых условиях»: в Кремле высказались о сотрудничестве с МАГАТЭ Песков заявил, что Россия высоко ценит опыт сотрудничества с МАГАТЭ

Российская сторона очень высоко оценивает опыт взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Таким образом он высказался о выдвижении кандидатуры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсека ООН. Представитель Кремля признал, что на фоне украинского конфликта работа с агентством продолжается в непростых условиях.

Мы очень высоко ценим опыт взаимодействия с МАГАТЭ, это конструктивный опыт, опыт сотрудничества в непростых условиях в контексте Украины, — сказал Песков.

Ранее Аргентина официально выдвинула кандидатуру Гросси на пост следующего генерального секретаря ООН. В министерстве иностранных дел страны подчеркнули его блестящий профессиональный путь, который насчитывает более 40 лет на дипломатической службе.

До этого Гросси призвал Россию и Украину договориться о сотрудничестве в эксплуатации Запорожской атомной электростанции в рамках потенциального соглашения об урегулировании конфликта. По его словам, невозможно безопасно пользоваться атомной станцией в ситуации, когда на другом берегу реки будут против этого.