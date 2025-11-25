МАГАТЭ предложило одно условие для мирного соглашения по Украине Гросси: России и Украине нужно сотрудничество по ЗАЭС в рамках мирного плана

России и Украине в рамках потенциального соглашения о мирном урегулировании конфликта необходимо договориться о сотрудничестве в эксплуатации Запорожской АЭС, считает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводит Reuters, невозможно безопасно пользоваться атомной станцией в ситуации, когда на другом берегу реки будут против этого.

На чьей бы стороне ни оказалась станция в конечном итоге, им придется заключить соглашение о сотрудничестве или хотя бы создать атмосферу сотрудничества. <…> Ни один оператор не может безопасно пользоваться атомной электростанцией, если по ту сторону реки находится другая страна, которая этому сопротивляется и может принять меры, — отметил Гросси.

Глава атомного агентства также обратил внимание, что без мирного соглашения опасность ядерной катастрофы не исчезнет. Он подчеркнул, что пока «не будет перемирия и не замолчат орудия» всегда будет существовать тот или иной риск.

Ранее сообщалось, что страны ЕС сформировали контрпредложение к мирному плану США. Оно включает в себя три пункта. В частности, речь идет об отказе от любых ограничений для ВСУ, о контроле Украины над ЗАЭС и Каховской дамбой.