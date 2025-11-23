Контрпредложение ЕС к мирному плану Трампа по Украине включает три пункта WP: ЕС хочет внести в мирный план Трампа контроль Украины над ЗАЭС

Страны ЕС сформировали контрпредложение к мирному плану американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, оно включает в себя три пункта, передает The Washington Post со ссылкой на копию соответствующего документа. Речь идет об отказе от любых ограничений для ВСУ, контроле Украины над ЗАЭС и Каховской дамбой.

Согласно предложению Европы, на ВСУ не будут наложены никакие ограничения. Украина получит контроль над Запорожской атомной электростанцией и Каховской ГЭС, а также получит «беспрепятственный проход» по Днепру и контроль над Кинбурнским полуостровом. В предложении говорится, что другие территориальные споры будут урегулированы после прекращения огня, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что план США по урегулированию конфликта на Украине предусматривает возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания военных действий. По словам источников, Вашингтон признает, что гарантии безопасности Украине, содержащиеся в плане из 28 пунктов, являются «недостаточно прочными». Также они допускают, что Трамп, возможно, пересмотрит положение об ограничении численности украинской армии до 600 тыс. человек.