28 ноября 2025 в 12:14

Историческое здание в центре Петербурга выставлено на торги

РАД объявил о продаже здания петербургского Главпочтамта за 1,2 млрд рублей

Главное почтовое отделение на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге Главное почтовое отделение на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге Фото: Shutterstock/FOTODOM
Историческое здание Главпочтамта в центре Санкт-Петербурга выставлено на продажу, передает «Деловой Петербург». Торги объявил Российский аукционный дом по поручению АО «Почта России». Начальная цена лота составляет 1,2 млрд рублей, а торги запланированы на 16 января следующего года.

Объект недвижимости расположен на Почтамтской улице и занимает территорию в 7,4 тыс. кв. м. Площадь самого здания, которое характеризуется как находящееся в хорошем состоянии, достигает 13,7 тыс. кв. м.

По словам представителей РАД, новые собственники смогут рассмотреть варианты реконструкции под многофункциональный комплекс. Наиболее перспективными направлениями использования называются создание гостиничных и офисных помещений.

Эксперты рынка недвижимости отмечают сложность объекта, связанную с его статусом памятника архитектуры. Специфическая планировка и охранные обязательства создают определенные ограничения для потенциальных инвесторов.

Здание Главпочтамта — один из последних знаковых узнаваемых адресов, не вовлеченных в инвестиционный процесс в центре Петербурга. Это по–настоящему трофейный актив, спрос на которые есть во все времена, — отметил гендиректор РАД Андрей Степаненко.

Планы по реконструкции исторического здания обсуждаются уже продолжительное время. Ранее «Почта России» анонсировала собственный проект создания Почтового квартала, однако теперь объект будет передан новому собственнику через аукционные торги.

