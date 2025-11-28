Королевская семья Британии: новости, кто пытался убить брата Карла III

Обвиненный в педофилии покойный финансист Джеффри Эпштейн пытался устранить брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, сообщил в подкасте издания The Daily Beast биограф Эндрю Лоуни. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 28 ноября?

За что Эпштейн хотел убить Эндрю

По словам Лоуни, перед последним арестом в 2019 году Эпштейн страдал от паранойи и считал, что Эндрю или его бывшая жена Сара Фергюсон могут раскрыть подробности его преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних девушек в оказание сексуальных услуг высокопоставленным лицам. Как утверждает биограф, американский финансист нанял для устранения брата Карла III и его экс-супруги киллера-спецназовца, ранее служившего снайпером в одном из британских элитных подразделений.

«Эта информация пришла из двух источников: один находился в Париже, другой — в Палм-Бич и был очень близок к Эпштейну. <...> Он очень нервничал. Он думал, что Сара Фергюсон может раскрыть его тайны. И это была мера предосторожности», — сказал Лоуни в интервью.

При этом писатель признался, что у него нет подробной информации об этих планах Эпштейна. Он добавил, что один из источников должен был раскрыть имя предполагаемого киллера, но этого пока не произошло.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзора несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с братом Карла III. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он выплатил Вирджинии крупную сумму. Из-за скандала Эндрю отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили всех титулов и званий, включая титула принца.

Какую пластическую операцию сделала Маркл

По информации RadarOnline, на обложке Harper's Bazaar, лицом которой стала Меган Маркл, видно, что герцогиня «заметно изменилась в области глаз».

По словам пластического хирурга Раффи Овсепяна, который просмотрел фотографии бывшей актрисы с 2019 по 2022 год, а также снимки, сделанные в 2025 году, у Меган исчезла «тяжесть верхних век».

«На последних фотографиях Меган видно, что область верхнего века подтянута, более очерчена и открыта по сравнению с ее снимками 2022 года. Более подтянутая кожа, более выраженная складка, также заметно уменьшение латеральных складок — все это соответствует тому типу преображения, который мы обычно наблюдаем после верхней блефаропластики или хирургического омоложения бровей/век. Кроме того, улучшилась средняя часть лица, появились более плавные переходы под глазами и улучшилась поддержка бровей, что в совокупности улучшает ее внешний вид», — пояснил хирург.

Как отметил RadarOnline, изменения в лице Маркл стали очевидны из-за того, что для своего журнального разворота она почти не воспользовалась макияжем. При этом жена принца Гарри никогда напрямую не комментировала, делала ли она пластические операции, в том числе предположения, что она сделала одну или несколько ринопластик, а также возможную коррекцию груди.

