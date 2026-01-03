Королевская семья Британии: новости, как Карл III опозорился в Рождество

Короля Великобритании Карла III раскритиковали за его рождественское обращение к нации, передает RadarOnline. Из-за чего он опозорился, какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 3 января?

За что раскритиковали Карла III

Монарх столкнулся с критикой из-за того, что в обращении не затронул скандал вокруг своего брата, бывшего принца Эндрю. Источники во дворце сообщили, что это упущение усилило общественное недовольство.

«Обращение короля состоялось после года, в течение которого он лишил Эндрю оставшихся королевских титулов и привилегий и предпринял шаги, чтобы дистанцироваться от своего опозоренного младшего брата. Несмотря на этот контекст, в своем праздничном послании Карл III не упомянул Эндрю или ущерб, нанесенный скандалом дому Виндзоров», — пишет RadarOnline.

Помощники дворца заявили, что речь короля была призвана создать атмосферу единства, но критики утверждают, что в ней обошли стороной самый насущный вопрос, стоящий перед монархией.

«Было ясно, что от короля ожидалось, что он, по крайней мере, признает кризис, связанный с Эндрю», — сказал высокопоставленный источник в королевской семье.

Карл III и принц Эндрю Фото: Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Другой инсайдер сказал, что решение не поднимать тему Эндрю было преднамеренным, но рискованным.

«Широко распространено было ожидание, что он упомянет этот вопрос во время самого важного обращения в королевском календаре», — добавил он.

До этого Карл III открыто рассказывал о своем диагнозе и лечении рака, и эти заявления были восприняты как откровенные. Поэтому многие возмутились, что он не действовал так же открыто, когда дело дошло до обсуждения «самой важной проблемы» — ситуации с Эндрю.

Что известно о преследовании принца Уильяма

Как передает RadarOnline, принц Уильям и его семья оказались в центре внимания после того, как преследователь дважды за три дня проник на территорию Кенсингтонского дворца. По информации издания, 39-летний Дерек Иган перелез через забор дворца 21 декабря и сделал это снова 23 декабря. При этом после первого инцидента его арестовали, но отпустили под залог. Это позволило ему вернуться и повторить правонарушение.

Отмечается, что принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон в основном проживают в Виндзоре, но используют 20-комнатные апартаменты в качестве своей лондонской резиденции. По имеющимся данным, во время вторжений Игана их не было в Кенсингтонском дворце.

Бывший глава отдела королевской и специализированной охраны столичной полиции Дай Дэвис возмутился тем, что преследователя отпустили под залог.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Любая попытка проникнуть в Кенсингтонский дворец требует тщательного расследования мотивов, наличия проблем с психическим здоровьем и того, не одержим ли человек членом королевской семьи. Если этого человека еще не было в соответствующем списке, то теперь он там точно окажется», — сказал Дэвис.

