28 ноября 2025 в 11:43

В Кремле раскрыли, как было воспринято предложение Путина по ОДКБ

Песков: предложение Путина по перевооружению сил ОДКБ было позитивно воспринято

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Предложение президента России Владимира Путина по перевооружению сил ОДКБ было позитивно воспринято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о замене на российское оружие. Соответствующую тему будут обсуждать в будущем.

Это было в целом позитивно встречено государствами — членами ОДКБ. Сейчас это будет дальше проговариваться, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что пока еще нет готового документа. Пресс-секретарь российского лидера задался вопросом, как программа может быть готова, если предложение было озвучено только вчера, 27 ноября, в Киргизии.

Путин выдвинул идею об оснащении сил ОДКБ современными отечественными вооружениями на саммите объединения в Бишкеке. Президент России отметил, что данная техника уже доказала свою высокую эффективность в реалиях боевых действий.

Ранее стало известно, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие в совместном заседании руководящих органов ОДКБ. Особого внимания удостоилось обсуждение ключевых направлений работы на период предстоящего председательства России в организации в 2026 году.

